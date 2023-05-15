Были атакованы позиции ПВО: выяснилось, что могло стать причиной падения истребителей и вертолетов РФ в Брянской области

В преддверии падения истребителей и вертолетов РФ в Брянской области ударные БПЛА атаковали позиции российских ПВО, отвечающих за воздушное прикрытие государственной границы с Украиной. В результате удара беспилотников была уничтожена российская современная радиолокационная станция "Подлет".

Видео дня

Об этом сообщил автор Telegram-канала "Досье Шпиона". Он отметил, что российские ПВО, ставшие целью атаки ударных беспилотников, размещались в селе Баклань Почепского района Брянской области.

"Раскрылся интересный факт об обстоятельствах, которые могли повлечь сбыт двух вертолетов Ми-8 и самолетов Су-34, Су-35 ВКС РФ 13 мая в Брянской области", – написал автор канала.

По его информации, беспилотники уничтожили российскую РЛС 48Я6-К1 "Подлет". Она предназначена для выдачи целеуказания для зенитных ракетных комплексов, таких как С-300, С-400 и другие. Эта РЛС помимо прочих функций, выполняет идентификацию цели по принципу "свой-чужой".

Вывод из строя этой радиолокационной станции создает угрозу ведения огня по "дружеским" целям.

"На следующий день, 13 мая, четыре борта ПКС РФ были сбиты. Совпадение?", – задает риторический вопрос автор Telegram-канала "Досье Шпиона".

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Брянской области РФ 13 мая подряд разбились два вертолета Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35. Всего за день погибли 9 членов экипажей уничтоженных военных воздушных судов.

Граждане России устроили из-за этого очередную истерику. Они пожаловались на отсутствие ПВО, а также призвали наносить удары по Киеву, Лондону и Вашингтону.

Выяснилось, что упавшие истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области Украины, а вертолеты – подстраховать их.

В Офисе президента Украины прокомментировали падение двух вертолетов и двух истребителей в Брянской области. Там отметили, что в России начинается "контрСВО".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!