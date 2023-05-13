Должны были нанести удар по Черниговщине: появились детали об истребителях РФ, загадочно упавших в Брянской области

Сегодняшний день, 13 мая, стал "черным" для российской авиации. Группа из двух вертолетов Ми-8 и истребителей Су-34 и Су-35 потерпела крушение в Брянской области

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Об этом сообщают росСМИ. Примечательно, что данные истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области Украины, а вертолеты их подстраховать первых.

Согласно сообщениям российских СМИ, несколько летательных аппаратов российских ВКС могли быть уничтожены в Брянской области возле украинской границы. Среди них были истребитель-бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35 и два вертолета Ми-8. Предполагается, что крушение могло произойти одновременно.

По данным властей региона, подтверждено только падение одного вертолета. Проводятся поиски виновных в этом инциденте.

По предварительным данным, потерпели крушение четыре военных летательных аппарата: истребитель-бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35 и два вертолета Ми-8 ВКС России. Предполагается, что они входили в одну авиагруппу, задачей которой было нанесение ракетно-бомбового удара по целям в Черниговской области Украины. Вертолеты должны были обеспечить подстраховку и, при необходимости, помочь подобрать пилотов сбитых истребителей. Однако, все четыре летательных аппарата не вернулись на базу, и их экипажи погибли.

Согласно заявлению главы Брянской области Александра Богомаза, в результате крушения вертолета в Клинцах пострадала местная жительница, а также повреждено несколько домов. В отношении других крушений власти региона ничего не сообщили.

По данным росСМИ, ссылающегося на экстренные службы, было зафиксировано только одно крушение истребителя Су-34, произошедшее недалеко от границы.

По видеозаписям, выложенным в соцсети местными жителями, можно сделать вывод, что по меньшей мере один из вертолетов Ми-8, разбившихся на окраине Клинцов, был сбит ракетой. Предполагалось, что ракеты были запущены с земли, поэтому полиция Брянской области была поднята по тревоге и объявлен план "Перехват" для поиска возможных диверсантов.

По мнению экспертов, ориентируясь на подлет ракеты к вертолету, можно предположить, что атака была осуществлена с применением воздушно-воздушных средств поражения, возможно, с других самолетов или вертолетов. В этом случае, группа российских ВКС, вероятнее всего, попала в засаду в воздухе.

Напомним, в Крыму 12 мая разбился российский военный вертолет Ми-28. Он потерпел крушение в районе села Светлое Джанкойского района.

Ранее стало известно, что во временно оккупированном Моспином на Донбассе раздался взрыв. Очевидцы рассказывали о громких звуках взрывов, детонации боеприпасов и повреждении российских вертолетов на стоянке.

Также сообщалось, что в конце апреля истребитель МиГ-31 разбился в Мурманской области РФ. Пропагандисты РФ уверяли, что летчики не пострадали, катапультировавшись, они зацепились за ветки. Их якобы обнаружили на территории садово-огородного общества "Березка".