Были брошены командованием: трое оккупантов в Купянске сдались в плен Силам обороны. Видео

В Купянске трое российских военнослужащих добровольно сдались в плен украинским силам обороны после того, как были брошены собственным командованием. Их вывод из окруженного города происходил под контролем Нацгвардии.

Уникальное видео показывает весь процесс в реальном времени – от контакта до эвакуации и оказания медицинской помощи. Его опубликовала бригада "Хартия".

Отмечается, что трех российских штурмовиков оставили на произвол судьбы в Купянске, и они обратились за помощью к инициативе "Хочу жить".

Специалисты проекта связались с корпусом Нацгвардии Украины "Хартия", который проводил зачистку города, и сообщили о желании военных сдаться в плен.

Оказалось, что они находились буквально напротив позиций нацгвардейцев и были заметны даже с дрона.

Начальник разведки батальона "Хартия" лично вышел на связь с россиянами и инструктировал их, как и когда безопасно покинуть позиции, чтобы избежать угрозы жизни среди разрушенных улиц Купянска.

Весь процесс – от общения по телефону до эвакуации – был зафиксирован на видео бойцами "Хартии".

Ролик показывает реальные события без постановки: диалоги между украинцами и россиянами, работу военных по выводу пленных в безопасное место и оказанию им медицинской помощи.

Проект "Хочу жить" доступен для всех военнослужащих ВС РФ на фронте, и обращение к нему конфиденциально. Все, кто воспользовался инициативой, фиксируются как попавшие в плен во время боя, поэтому в России у них не возникнет проблем с законом.

Военные самостоятельно решают, участвовать ли в обмене или оставаться в безопасности на территории Украины до завершения боевых действий.

Как сообщал OBOZ.UA, на Северо-Слобожанском направлении украинские бойцы продемонстрировали уникальную тактику взятия врага в плен. Двое российских военных сдались после того, как их призвали сложить оружие через громкоговоритель, смонтированный на дроне. После этого еще трое оккупантов также сдались, и всего пять человек пополнили обменный фонд.

