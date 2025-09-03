'Были доклады': Сырский рассказал о новых подземных укрытиях для украинских военных

На местах проведения БЗВП строятся подземные сооружения для проживания солдат, также возводятся перекрытые ходы сообщения и другие укрытия на стрельбищах. В отдельных центрах подготовки уже 100% личного состава постоянно живет в подземных укрытиях.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, который 3 сентября провел специальное совещание с военными. Основной темой стали меры безопасности в учебных центрах в условиях постоянных дроновых и ракетных атак противника.

"Были доклады о возведении защитных сооружений, а также состояние обеспечения учебных центров средствами ПВО, наблюдения и противовоздушного прикрытия", – проинформировал генерал.

Он заверил, что в течение лета 2025 года в этом плане "выполнен значительный объем работ", и поблагодарил воинов.

"Вместе с тем работы остается еще немало. По итогам совещания поставил задачи для решения проблемных вопросов. Подчеркнул необходимость сконцентрировать усилия, чтобы завершить обустройство подземных укрытий в учебных центрах в максимально короткие сроки", – добавил Сырский.

Он подчеркнул: в войне против государства-агрессора, которое имеет преимущество в живой силе, качество подготовки наших военнослужащих – один из решающих факторов. Лучшая обученность не просто спасает жизни, а укрепляет защиту всей страны.

Сейчас курс базовой общевойсковой подготовки длится не менее 51 дня и проводится по шестому изданию программы БОВП, учитывающему тактические и технологические вызовы современной войны.

"В то же время органам военного управления предоставлена возможность корректировать этот срок в сторону увеличения", – отметил Сырский.

Как писал OBOZ.UA, ранее главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский поручил усилить применение наземных роботизированных комплексов для эвакуации раненых с поля боя. НРК уже успешно применяются для этих задач в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде ДШВ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!