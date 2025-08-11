Эвакуация раненых с поля боя: Сырский приказал масштабировать применение наземных роботизированных комплексов

Командующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский поручил усилить применение наземных роботизированных комплексов для эвакуации раненых с поля боя. Это один из проблемных вопросов, которые были рассмотрены на ежемесячном совещании по вопросам военной медицины и медицинского обеспечения Вооруженных сил Украины.

Об этом главком сообщил в своем Telegram-канале. Он отметил, что современные боевые условия, в частности использование ударных беспилотников, значительно усложнили быстрый и безопасный вывоз раненых, поэтому ВСУ активно ищут новые технические решения для преодоления этих вызовов.

Во время ежемесячного совещания по военной медицине и медицинскому обеспечению стороны обсудили состояние медицинских подразделений, формирование новых батальонов и обеспечение армейских корпусов. Особое внимание уделили внедрению беспилотных систем и роботизированных комплексов, которые уже успешно применяются в Десантно-штурмовых войсках, в частности 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде.

"При нынешних обстоятельствах на поле боя все труднее соблюдать требования по оперативной эвакуации. Однако должны искать эффективные ответы на эти вызовы. Кроме улучшения подготовки и обеспечения личного состава и медицинских подразделений, ситуацию можно улучшить благодаря новым техническим подходам к эвакуации, в частности через применение беспилотных систем и наземных роботизированных комплексов (НРК)", – указал он.

Сырский поставил задачу масштабировать использование роботизированных комплексов для оперативной эвакуации, а также улучшить обеспечение медиков бронированной и специализированной техникой. Кроме того, предусмотрено внедрение дополнительных логистических мероприятий для своевременной транспортировки раненых и оказания им квалифицированной помощи.

"Главная цель – сохранение жизни и здоровья защитников Украины, которые держат на себе фронт. Еще раз искренне благодарю наших воинов и тех, кто их спасает и лечит. Слава Украине!" – подчеркнул он.

Что предшествовало

Напомним, нацгвардейцы спасли жизнь побратиму с помощью наземного роботизированного комплекса "Змей 500". На одном из направлений с помощью этой техники удалось вытащить раненого бойца с поля боя. Защитника, несмотря на угрозу вражеских дронов и разбитые дороги, удалось доставить к месту эвакуации.

Ранее OBOZ.UA рассказывал: уникальные кадры эвакуации раненого бойца показали в ВСУ. В тот раз наземному дрону пришлось преодолеть 14 км. На определенном этапе раненому воину понадобилась помощь: ее, рискуя жизнью, оказали защитники, позиции которых находились на пути движения наземной платформы.

