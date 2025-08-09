Дрон 'Змей-500' спас украинского бойца: кадры необычной эвакуации

Нацгвардейцы спасли жизнь собрату с помощью наземного роботизированного комплекса "Змей 500". На одном из направлений с помощью этой техники удалось вытащить раненого бойца с поля боя.

Защитника несмотря на угрозу вражеских дронов и разбитые дороги удалось доставить к месту эвакуации. Операцию по спасению провели воины 13-й бригады оперативного назначения "Хартия".

Что известно

В бригаде отметили, что чаще всего используют наземные роботизированные комплексы для логистики и эвакуации.

На этот раз "Змею 500" пришлось доставить к позиции груз, а обратно возвращаться с раненым воином.

"Раненый был в состоянии средней тяжести, с тяжелым ранением ноги. Главное препятствие – сложный и разбитый путь к месту эвакуации, а также постоянная угроза со стороны вражеских БпЛА. Несмотря на это, дрону удалось осторожно и безопасно пройти по тяжелым полевым дорогам и доставить бойца на медэвакуацию", – отметили в бригаде.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, ранее уникальные кадры эвакуации раненого бойца показали в ВСУ. В тот раз наземному дрону пришлось преодолеть 14 км. На определенном этапе раненому воину понадобилась помощь: ее, рискуя жизнью, оказали защитники, позиции которых находились на пути движения наземной платформы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!