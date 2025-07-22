Робот прошел 14 км: в ВСУ показали уникальные кадры эвакуации раненого бойца. Видео

Воины Вооруженных сил Украины провели сложнейшую эвакуацию раненого побратима в зоне огневого контроля противника. Для этого они использовали наземный роботизированный комплекс.

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Уникальными кадрами своей операции поделились в Facebook бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады. Они отметили, что каждая секунда на поле боя является решающей.

На видео видно, что двое воинов разместили раненого на специальной платформе НРК, на которой наземный дрон обычно перевозит различные грузы.

Оператор аккуратно вел технику по лесной дороге к точке дальнейшей эвакуации, но в процессе раненому снова понадобилась помощь. Двое бойцов, рискуя жизнью, вышли из лесопосадки к побратиму и сделали все, что необходимо.

После этого дрон поехал дальше и успешно преодолел 14 километров, эвакуировав украинского защитника.

"В зоне огневого контроля противника наши воины провели эвакуацию раненого побратима с помощью наземной роботизированной платформы. Это не будущее – это уже настоящее украинской армии. Разработанная и усовершенствованная в боевых условиях, роботизированная система позволяет вывозить раненых с переднего края без риска для дополнительного личного состава", – отметили в 5 ОШБр ВС Украины.

Как писал OBOZ.UA, ранее военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады отправили на зачистку вражеской позиции свой наземный роботизированный комплекс и FPV-дроны. Но после первого же удара по блиндажу двое оккупантов написали на картонке, что хотят сдаться, и показали эту просьбу "глазам" наших бойцов. Позицию в результате заняли наши Силы обороны, а двое россиян стали военнопленными.

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