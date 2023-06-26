Были похищены или пропали без вести: стало известно, сколько украинцев пострадали от насильственных исчезновений во время войны

С начала полномасштабного вторжения России по состоянию на 6 июня 2023 года пострадавшими от похищений оккупантов стали почти 8 800 гражданских украинцев. Кроме того, 10 200 человек числятся пропавшими без вести.

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Об этом сообщило Главное следственное управление Национальной полиции Украины в ответе на информационный запрос Центра прав человека ZMINA.

Согласно данным нацполиции, с 24 февраля 2022 года по 6 июня 2023 года следователи НПУ начали 16 тысяч уголовных производств по фактам незаконного лишения свободы и насильственного исчезновения почти 8 800 гражданских.

Также открыто 7 300 уголовных производств по фактам пропажи без вести 10 200 человек.

"В условиях войны органы НПУ проводят все необходимые следственные (розыскные) и процессуальные действия по установлению места нахождения без вести пропавших и незаконно лишенных свобод лиц, которые возможно осуществить в условиях вооруженного конфликта", – говорится в ответе на запрос.

В мае этого года уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко сообщал, что в Едином реестре насчитывается более 23 тысяч фамилий лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах,

По его словам, за год – начиная с конца мая 2022 года удалось найти 8 тысяч украинцев.

Следует отметить, что еще около 22 тысяч гражданских украинцев находятся в российском плену. Об этом заявил омбудсман Дмитрий Лубинец 10 июня во время акции, посвященной освобождению украинских граждан из российской неволи.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель Международной комиссии по пропавшим без вести (ICMP) Мэттью Холлидей заявил, что по состоянию на ноябрь 2022 года более 15 тысяч человек пропали без вести во время полномасштабной войны в Украине. Людей похищали и пытали.

Он отметил, что на самом деле количество пропавших без вести может быть значительно выше. Холлидей считает, что процесс расследования дел пропавших без вести в Украине продлится годами, даже после прекращения боевых действий.