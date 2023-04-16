Было 29 многоэтажек, стала пустыня: в Мариуполе оккупанты снесли почти целый микрорайон. Видео

Россия продолжает превращать разбомбленный и временно оккупированный Мариуполь в пустыню. Поврежденные многоэтажки захватчики сносят целыми микрорайонами.

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Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он также показал видео, на котором на месте, где раньше стояли 29 многоквартирных домов, ныне осталась только голая земля.

"Здесь было 29 многоэтажек. Теперь просто пустыня. Черемушки. Приморский район. Мариуполь. Апрель 2023. "Русский мир", - написал Андрющенко.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты хотят привезти в Мариуполь заключенных из Беларуси. Они будут использоваться на строительных работах в городе.

Вместе с тем в оккупированный город активно приезжают российские строители. По словам советника мэра, они намерены оставаться жить в Мариуполе.

Захватчики, утверждает Андрющенко, не планируют никуда уезжать, они планируют строить жилые дома, кварталы и не скрывают, что они строят это для себя – под программу ипотеки, которая запущена в России с февраля этого года – под два процента. Уже даже 40 тендеров в Москве разыграно. Их получили фирмы, принадлежащие к Кремлю.