Оккупанты хотят привезти в Мариуполь заключенных из Беларуси: стало известно, какие задачи их заставят выполнять

В оккупированный Мариуполь захватчики планируют завезти заключенных из Беларуси, осужденных за нетяжкие преступления. Они будут использоваться на строительных работах в городе.

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Об этом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире "Радио Свобода".

"Мы получили дополнительную информацию, что собираются привезти в ближайшее время из Беларуси людей, осужденных за нетяжкие преступления, для того чтобы они занимались строительными работами на территории Мариуполя. Если брать аналогию, все это уже мы видели в прошлом веке – и в 20-е. те годы, и после Второй мировой войны. Именно эти тенденции повторяются, к сожалению, теперь в Мариуполе", – сказал Андрющенко.

На каких условиях белорусские заключенные будут выполнять строительные работы в Мариуполе, неизвестно.

Вместе с тем в оккупированный город активно приезжают российские строители. По словам советника мэра, они намерены оставаться жить в Мариуполе.

"Они не планируют никуда уезжать, они планируют строить жилые дома, кварталы и не скрывают, что они строят это самое для себя - под программу ипотеки, которая запущена в России с февраля этого года - под два процента. Уже даже 40 тендеров в Москве разыграны. Их получили фирмы, принадлежащие приближенным к Кремлю. И будут строить за федеральный бюджет все это. Поэтому их количество будет расти", – сказал Андрющенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Мариуполе заметили строительную технику из Беларуси.

Российские оккупанты продолжают уничтожать инфраструктуру временно оккупированного Мариуполя. Недавно армия РФ разрушила библиотеку и оставила циничные надписи.

В Мариуполе оккупанты повредили 90% всех школ, восемь разрушены полностью.

В сети показали, как выглядит разрушенный оккупантами Мариуполь сейчас.

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