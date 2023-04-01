От прежней жизни ничего не осталось: в сети показали, как выглядит разрушенный оккупантами Мариуполь. Видео

Во временно оккупированном Мариуполе практически ничего не осталось от привычной жизни. В Приморском районе города россияне продолжают сносить разрушенные дома и уже планируют новое строительство.

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Как выглядит сегодня город, показал в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что уже проведены тендеры на 40 многоэтажек (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

По информации чиновника, подрядчики намерены строить за бюджетные средства России из-за высокого риска инвестиций, а вот возвращать их впоследствии будут через программу ипотеки.

"Фактически процент пользования российскими деньгами будет составлять менее одного процента для бизнес-сообщества оккупантов. Почти даром", – констатировал Андрющенко.

Напомним: в то же время россияне на этой территории готовятся к контрнаступлению Сил обороны Украины. За Мариуполем в сторону Бердянска они уже установили бетонные треугольники, известные как "зубы дракона". Их оккупанты выстроили в три ряда, а на дорогах поставили свои блокпосты.

"Так "глубокий тыл" превращается в оборонительную линию. Захватчики готовятся к контрнаступлению ВСУ. Но не учли одно – это их не спасет", – отметили в мариупольском горсовете.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– российские захватчики продолжают уничтожать временно оккупированный Мариуполь. В городе идет снос домов целыми улицами и районами. Даже местные коллаборанты уже не верят в то, что на месте снесенных построек россияне собираются строить хоть что-то;

– кроме того, во временно оккупированном войсками РФ Мариуполе продолжает держаться очень высокий уровень смертности среди населения. За неделю из жизни уходит до 300 человек, и это из-за того, что сейчас в "асвабаждённом" россиянами городе нет боевых действий.

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