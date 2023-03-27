Уровень смертности – до 300 человек в неделю: оккупанты оставили жителей Мариуполя без необходимой медпомощи. Фото
Во временно оккупированном войсками РФ Мариуполе на Донетчине продолжает держаться чрезвычайно высокий уровень смертности среди населения. За неделю из жизни уходит до 300 человек, и это при том, что сейчас в "освобожденном" россиянами городе не ведутся боевые действия.
На это указал действующий советник мэра украинского города-героя Петр Андрющенко. В Telegram-канале он опубликовал фото из одной из местных больниц (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
"С медициной в Мариуполе не просто ж*па. А ж*па заглавными буквами через точку после каждой буквы", – констатировал чиновник.
По его словам, все оборудование, которое российские оккупанты завезли в медучреждения вместо похищенного украинского, неизвестно где и на кого работает. Хотя точно известно, что его не используют для лечения простых мариупольцев.
"Свежее фото. Мариупольская нейрохирургия на вчера. Полный коридор людей. При условии ухода за родными. При других условиях – умирать дома", – объяснил реалии чиновник.
Он добавил, что уровень смертности в Мариуполе стабильно держится в пределах 250-300 человек в неделю. А это в 7-8 раз выше "ковидного" ада, который был в свободном украинском городе.
"Смерть продолжает шагать по городу без боевых действий. Имя ей – Россия", – подчеркнул Андрющенко.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали, как выглядит временно оккупированный Мариуполь с высоты. Видео показывает масштабы разрушений украинского города войсками РФ.
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