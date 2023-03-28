Оккупанты превращают полумиллионный город в пустыню: в сети показали, как выглядит разрушенный Мариуполь. Видео
Российские захватчики продолжают уничтожать временно оккупированный Мариуполь. В городе, где до 24 февраля 2022 года проживало более 500 тысяч человек, продолжается снос домов целыми улицами и районами.
Даже местные коллаборанты уже не верят в то, что на месте снесенных построек россияне собираются строить хоть что-то. Жуткое видео руин показал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Превращение полумиллионного города в пустыню не заканчивается. Уже даже местные не верят в басню, что на месте разрушенных домов будет что-то новое", – отметил он.
Андрющенко также подчеркнул: россияне сносят Мариуполь целыми улицами и районами. Особенно сильно от "освободителей" пострадала центральная часть города.
"Местные понимают размах, для не мариупольцев – просто представьте, что центрального проспекта/района вашего города просто нет. Сразу со всеми парками и магазинами. Да и не центрального тоже. Остались только белый знак" и окрестности. Представили? Так вы увидели реальность Мариуполя", – констатировал советник городского головы.
Напомним, ранее стало известно, что российские кафиры начали рыть окопы вдоль трассы Мариуполь – Донецк. По обе стороны дороги русские воины строят укрепления, причем делают это вручную, с помощью лопастей.
В то же время фиксируется опрокидывание военной техники из Донецка в Мариуполь. В частности, захватчики стягивают в захваченный город танки, грузовики, пушки.
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