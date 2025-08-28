'Было два прямых прилета ракет в жилой дом': в Воздушных силах раскрыли детали ночной атаки РФ на Украину

Ночная комбинированная воздушная атака России по Украине в ночь на 28 августа 2025 года была одной из крупнейших. Особенностью является то, что государство-агрессор ударило двумя крылатыми ракетами по обычному жилому дому в Киеве.

На это обратил внимание Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВС Украины. В эфире телемарафона "Єдині новини" он отметил, что вражеский обстрел был, безусловно, террористическим.

В эпицентре находилась столица

"Мы видим ужасные последствия гибели людей, детей... Искренние соболезнования всем, кто пострадал и кто потерял близких", – обратился Игнат к потерпевшим.

Обстрел в ночь на четверг был масштабным: россияне запустили 629 дронов-камикадзе и ракет различных типов. Он не является крупнейшим (поскольку 9 июля 2025 года противник использовал 741 воздушную цель).

"Но ракет больше, чем тогда. И применяет враг уже чаще и дроны с реактивными двигателями. То есть скоростные БПЛА, которые тоже присутствовали этой ночью, применялись на разных направлениях...

Какая еще особенность этой атаки? Здесь, пожалуй, весь мир должен увидеть особенность атаки в том, что два прямых прилета крылатых ракет были в жилой дом. Я думаю, весь мир эти кадры будет прокручивать", – сказал Игнат.

Представитель Воздушных сил добавил, что украинские воины сделали все, что могли, чтобы защитить украинцев.

Разрушен жилой дом

В Дарницком районе Киева вражеская атака уничтожила один из подъездов пятиэтажки с первого по пятый этажи. Две ракеты прилетели по зданию с разницей в несколько секунд.

Среди погибших и раненых много детей. Количество жертв продолжает расти: по состоянию на 12:00 было известно о 14 убитых мирных жителях.

29 августа в Киеве объявлено днем траура по погибшим из-за российского военного преступления.

