В реактивных "Шахедах", которые атаковали Украину, нашли китайские, чешские и немецкие детали. Фото
В ночь на 28 августа россияне атаковали Украину сотнями ударных дронов и ракетами различных типов. По украинской столице, городу Киеву, в частности летели новые реактивные БпЛА "Герань-3".
В этих сбитых дронах обнаружены детали китайского, чешского и немецкого производства. Подробности сообщает Clash Report.
Что известно
В издании отметили, что после массированного комбинированного удара войск РФ по Украине прошлой ночью можно констатировать, что российские атаки "приобрели новое измерение".
Так, среди средств поражения, которые враг запускал в течение ночи по Киеву, были новые дроны-камикадзе "Герань-3". Они оснащены реактивными двигателями и способны развивать высокую скорость. Поэтому сбить их сложнее, чем "Шахеды" (или как их называют оккупанты – "Герань-2"), которые россияне используют обычно.
Однако сложнее – не означает невозможно. По данным издания, силы ПВО ночью сбивали и эти ударные дроны. И анализ обломков сбитых целей показал: для производства "российских" БпЛА россияне активно используют комплектующие зарубежного производства.
"Было установлено, что силовая установка дронов-камикадзе включает двигатель PBS TJ40-G2 с тягой 400 ньютонов, изготовленный компанией PBS Velká Bíteš в Чешской Республике. Беспилотники-камикадзе "Герань-3" с реактивным двигателем также используют двигатели SW400 Pro китайского происхождения", – отметили в Clash Report, опубликовав в подтверждение фото обнаруженных деталей.
Этот же китайский производитель обеспечивает государство-агрессора блоками управления двигателем от китайских двигателей Swivel SW400 Pro: их тоже обнаруживают в сбитых ударных реактивных дронах.
А в топливной системе беспилотника найден немецкий топливный насос Bosch 0-580, который обычно используется в гражданских автомобилях.
Их производит немецкая компания Bosch – для гражданских авто.
Как сообщал OBOZ.UA, некоторое время назад в ГУР раскрыли данные о "начинке" нового российского БПЛА с LTE-связью и удаленным управлением. В этом беспилотнике, название которого пока неизвестно, почти половина компонентов – из Китая. На втором месте среди "поставщиков" деталей, которые "сверхдержава" не способна производить сама – США.
Найдены и детали производства других стран, в частности Швейцарии и Японии.
