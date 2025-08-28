В реактивных 'Шахедах', которые атаковали Украину, нашли китайские, чешские и немецкие детали. Фото

В ночь на 28 августа россияне атаковали Украину сотнями ударных дронов и ракетами различных типов. По украинской столице, городу Киеву, в частности летели новые реактивные БпЛА "Герань-3".

В этих сбитых дронах обнаружены детали китайского, чешского и немецкого производства. Подробности сообщает Clash Report.

Что известно

В издании отметили, что после массированного комбинированного удара войск РФ по Украине прошлой ночью можно констатировать, что российские атаки "приобрели новое измерение".

Так, среди средств поражения, которые враг запускал в течение ночи по Киеву, были новые дроны-камикадзе "Герань-3". Они оснащены реактивными двигателями и способны развивать высокую скорость. Поэтому сбить их сложнее, чем "Шахеды" (или как их называют оккупанты – "Герань-2"), которые россияне используют обычно.

Однако сложнее – не означает невозможно. По данным издания, силы ПВО ночью сбивали и эти ударные дроны. И анализ обломков сбитых целей показал: для производства "российских" БпЛА россияне активно используют комплектующие зарубежного производства.

"Было установлено, что силовая установка дронов-камикадзе включает двигатель PBS TJ40-G2 с тягой 400 ньютонов, изготовленный компанией PBS Velká Bíteš в Чешской Республике. Беспилотники-камикадзе "Герань-3" с реактивным двигателем также используют двигатели SW400 Pro китайского происхождения", – отметили в Clash Report, опубликовав в подтверждение фото обнаруженных деталей.

Этот же китайский производитель обеспечивает государство-агрессора блоками управления двигателем от китайских двигателей Swivel SW400 Pro: их тоже обнаруживают в сбитых ударных реактивных дронах.

А в топливной системе беспилотника найден немецкий топливный насос Bosch 0-580, который обычно используется в гражданских автомобилях.

Их производит немецкая компания Bosch – для гражданских авто.

Как сообщал OBOZ.UA, некоторое время назад в ГУР раскрыли данные о "начинке" нового российского БПЛА с LTE-связью и удаленным управлением. В этом беспилотнике, название которого пока неизвестно, почти половина компонентов – из Китая. На втором месте среди "поставщиков" деталей, которые "сверхдержава" не способна производить сама – США.

Найдены и детали производства других стран, в частности Швейцарии и Японии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!