'Было две огромные проблемы': в ГУР раскрыли неизвестные эпизоды операции 'Вышки Бойко'. Видео

В Главном управлении разведки Минобороны Украины раскрыли ранее неизвестные детали операции "Вышки Бойко" в Черном море. Спецназовцам препятствовали инженерные заграждения и российские "Сушки", однако украинские воины выполнили задание и добыли ценные трофеи, которые оккупанты прятали в трюмах "Тавриды" и других буровых платформ.

Об эпизодах операции спецназовцы ГУР рассказали журналистам ICTV. Также в материале телеканала были опубликованы уникальные кадры с нагрудных камер бойцов.

Несмотря на шторм, вражеские мины и преимущество врага в воздухе защитники Украины сумели взять под контроль "вышки Бойко", которые оккупанты использовали в стратегических целях в Черном море.

"Было две огромные проблемы – это наличие инженерных заграждений и авиация противника, потому что у них преимущество в воздухе, средства летают постоянно, ведут очень большую активность. У нас было три таких отправных точки, из которых мы могли отправляться на выполнение этой задачи. Эти точки постоянно менялись, чтобы противник не мог точно обнаружить место, откуда мы стартуем", – рассказал спецназовец "Боб", разрабатывавший план миссии и участвовавший в ее реализации.

Для проведения операции разведчики выбрали десантный катер класса "Акула". Отправились на задание ночью, море штормило. Однако высадиться на платформу удалось лишь с третьей попытки – из-за "нелетной" погоды и волн.

Действовали осторожно, потому что никто точно не знал, есть ли россияне на платформе. Оккупантов, к счастью, там не оказалось.

На "Тавриде" спецназовцы обнаружили важные трофеи и разведданные. Спустившись вниз, бойцы обнаружили нечто похожее на кабинет. На стенах висели российские флаги, оккупанты там хранили всякий хлам, а также свою документацию. В другом трюме обнаружили ящики с содержанием военного назначения.

"Мы проверяли эти коробки, из них часть была закрыта. Там у них есть устройства, которые срабатывают на наклон, срабатывают на вибрацию, на свет. То есть ящик закрыт, ты открываешь, попадает свет, он замыкает цепочку и срабатывает", – рассказал воин подразделения ГУР "Артан" с позывным "Саба".

К счастью, оккупанты не успели заминировать ящики. А внутри бойцы нашли "подарок" для украинских Воздушных сил – боеприпасы для авиации, в том числе авиационные ракеты. Многие боеприпасы были найдены и на других вышках. Однако дались они нелегко – каждый последующий рейд воинов происходил при постоянном присутствии врага в небе.

Во время одного из боевых выходов российский истребитель выследил катер воинов ГУР и открыл пушечный и ракетный огонь. Однако пилот этого самолета не ожидал, что по нему ударят из ПЗРК прямо с катера.

"Саба" тогда был на вышке и видел все со стороны.

"Я это видел так. Летела "Сушка", взрыв – она просела, ее повернуло, но пилот вытащил. После этого они уже так нагло не вели себя", – рассказал он.

Однако во время сложных маневров один из воинов "Конан" оказался за бортом. Бойцы вынуждены были отступить, но как только вышли из-под вражеского огня, начали операцию по спасению.

Боец "Бондар" получил задачу отправиться в сектор, где мог быть "Конан".

"На острове Змеином было два скутера. Я и мой побратим сели на них и отправились туда. ...Мы почти добрались до вышки, были плюс-минус сто километров в открытом море вдвоем. Подплывая уже к ней, по нам отработала "Сушка" ... Меня просто выбросило со скутера, надулся жилет. Я доплываю до скутера, мы делаем петлю. И в этот момент, где-то три метра прошла полоса, и я на такой скорости нормально ударился, у меня была трещина в ребре", – вспоминает он.

"Конана" нашли в море с помощью БПЛА и спасли. Он провел в воде около 14 часов.

"Сдаваться не хотелось, хотелось плыть, выжить. Это была моя основная мотивация, чтобы вернуться домой, к своей семье", – рассказал "Конан".

Как сообщал OBOZ.UA, в августе 2023 года Украина вернула под контроль "вышки Бойко" у побережья Крыма в Черном море, которые были оккупированы Россией с 2015 года. Благодаря уникальной операции ГУР были освобождены буровые платформы "Петр Годованец", "Украина", "Таврида" и "Сиваш". Операция имела стратегическое значение для деоккупации Крыма.

"Конан", который оказался за бортом и провел 14 часов в Черном море, рассказал, что был вынужден плыть против течения, под прицелом врага, без понимания, когда будет помощь.

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