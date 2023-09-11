Украина вернула под контроль 'вышки Бойко': в ГУР раскрыли детали операции. Видео

Украина вернула под контроль так называемые вышки Бойко – буровые платформы у побережья Крыма в Черном море, которые были оккупированы Россией в 2015 году. С началом полномасштабного вторжения страна-агрессор использовала их в военных целях – как вертолетные площадки и для размещения РЛС.

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Об этом 11 сентября сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Уникальную операцию провели силами подразделений ГУР – под контроль были возвращены платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш", рассказали в украинской разведке.

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