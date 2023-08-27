Украина попыталась атаковать морские платформы 'Черноморнефтегаза': в британской разведке назвали причину

Украина попыталась атаковать морские платформы "Черноморнефтегаза", известные как "вышки Бойко". Около них на прошлой неделе произошло столкновение, в ходе которого российский военный самолет попытался поразить украинский малый катер.

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Важность платформ состоит в том, что они могут использоваться в качестве передовых баз развертывания, места для посадки вертолетов и размещения ракетных систем большой дальности, именно поэтому за них ныне идет ожесточенная борьба. Об этом заявили в министерстве обороны Великобритании.

В британском оборонном ведомстве констатировали рост напряженности в Черном море, что вылилось в столкновения между украинскими и российскими морскими и воздушными силами вокруг стратегически важных газовых и нефтяных платформ между Крымом и Одессой.

Эти платформы, известные как "вышки Бойко", находятся в управлении захваченной Россией с 2014 года компании "Черноморнефтегаз".

Еще в 2022 году Украина нанесла удары по нескольким контролируемым Россией платформам.

"И Россия, и Украина тоже периодически оккупировали их войсками", – отметили в МО Британии.

На прошлой неделе у платформ произошло новое столкновение. Тогда российский самолет попытался обстрелять украинский военный катер возле платформы в северо-западной части Черного моря.

"Платформы имеют ценные ресурсы углеводородов. Однако, как и остров Змеиный на западе, они могут использоваться как передовые базы развертывания, места для посадки вертолетов и размещения ракетных систем большой дальности", – объяснили стратегическое значение платформ в условиях войны в МО Британии.

Напомним, ранее в России заявили о якобы уничтожении украинского военного катера вблизи "вышки Бойко", подтвердив заявление публикацией видео низкого качества. В ГУР решили рассказать более полную версию столкновения и выложили видео, как российский самолет атаковал катер ВСУ в Черном море и получил ракету в ответ. Ни украинские военные, ни катер, на котором они находились, при этом не пострадали.

Также сообщалось, что 24 августа, в День Независимости Украины, президент Владимир Зеленский раскрыл подробности спецоперации украинских военных во временно оккупированном Крыму. Защитники нашего государства высадились на полуостров, ликвидировали 30 оккупантов и повредили вражеские катера. Вышла группа из Крыма без потерь.