'Было массовое применение': Зеленский рассказал об ударах вглубь России украинскими дронами и ракетами

Президент Владимир Зеленский прокомментировал украинские дальнобойные удары по объектам на территории РФ. Он назвал несколько типов вооружения, которыми осуществлялись эти операции, и оценил их эффективность.

Об этом глава государства сказал на встрече с журналистами, а которой присутствовал корреспондент OBOZ.UA. По его словам, украинские военные используют ракету-дрон "Паляница", реактивный дрон "Рута", БПЛА "Лютый", ракеты "Нептун" и "Фламинго".

Украинские дроны летят на сотни километров вглубь РФ

Зеленский добавил, что некоторые типы отечественного оружия уже применялись не единично, а в десятках случаев или в массовом режиме. Наиболее масштабной, по его словам, была операция с участием до 300 единиц одного из типов боеприпасов. При этом "Паляница" начала поражать военные склады противника, а "Рута" впервые поразила морскую вышку на расстоянии более 250 километров.

"Что касается наших ударов вглубь России, то есть наших ответов на российские удары. Есть позитив. "Паляница" уже в десятках случаев начала поражать военные склады врага. Это позитив, потому что были разные у нас моменты, сейчас мы уже не о единичных случаях. Второй позитив: "Рута", наша ракета-дрон, впервые поразила 250 километров + морскую вышку. Самый большой успех – "Лютый", Fire Point – было массовое применение до 300 штук, и это серьезная операция. Мы понимаем, что Усть-Луга, Приморск – достижимы. То, что произошло, – это действительно, на мой взгляд, большой успех", – отметил глава государства.

Зеленский также сообщил об использовании пары средств "Нептун" и "Фламинго" в течение последней недели. Он отметил, что пока речь не идет о массовом применении именно этой пары, но уже есть первые заметные результаты работы этой комбинации вооружений.

Последствия дальнобойных ударов для врага

Президент оценил ситуацию с топливом в России. По украинским данным, дефицит бензина у врага составляет до 20% от потребности. Однако он отметил, что есть разные оценки, но в целом – от 13 до 20%, но подтверждено, что дефицит уже существенный.

Что известно о вооружении, о котором говорил президент

Паляница – дальнобойная ракета-дрон украинского производства. Ее впервые использовали против российских оккупантов 24 августа 2024 года. В этот день в Воронежской области РФ был поражен склад с боеприпасами.

По словам президента Владимира Зеленского, это оружие "абсолютно нового класса". Ракету-дрон разработали как ответ на постоянные ракетные удары со стороны РФ. Ее разработка длилась полтора года, что во время войны – очень быстро.

Характеристики заявленные производителем:

Длина: 3,5 м

3,5 м Вес: 320 кг

320 кг Вес БЧ: 100 кг

100 кг Размах крыла: 1,7 м

1,7 м Высота полета: 15—500 м

15—500 м Скорость полета: 900 км/ч

900 км/ч Дальность: до 650 км

до 650 км Система наведения: ИНС + GPS

По данным Defense Express, единственная публично известная "Рута" – это проект стартапа Destinus, который позиционирует ее как реактивный дрон/крылатую ракету. Компания описывает "Руту" как аппарат с приблизительной дальностью полета до 300 км, который может выполнять ударные, разведывательные задачи или служить мишенью для тренировок.

На схемах и фотоснимках видна стандартная конструкция: фиксированное крыло, топливный бак, блок электроники, малогабаритный турбореактивный двигатель, боевая часть и стартовый ускоритель.

Официально не указаны точные масса боевой части, скорость и стоимость, однако концепт предусматривает различные варианты полезной нагрузки, включая разведку и возможность возвращения или посадки на парашюте.

На выставке Eurosatory 2024 был показан еще один вариант с немного другим дизайном, выглядящий как макет в натуральную величину. Важнейшее заявленное преимущество "Руты" – высокоскоростной полет (ориентировочно 500-800 км/ч), что должно снижать эффективность российских противодронных средств и затруднять перехват.

Ан-196 "Лютый" – украинский дрон-камикадзе большой дальности, который применяют для атак на российскую нефтяную инфраструктуру и другие стратегические объекты глубоко на территории России.

Характеристики дрона:

взлетная масса – 250-300 кг;

длина – 4,4 м;

размах крыла – 6,7 м;

масса боевой части – 75 кг;

дальность полета – 1000 км;

стоимость – примерно 200 тысяч долларов.

БпЛА "Лютый" – низкоплан с двухбалочным фюзеляжем из стеклопластика (стекловолокно + эпоксидная смола), усиленный металлической сеткой и фанерой. Конструкция модульная: корпус можно разобрать на отсек с боевой частью, отсек с баком и двигателем, съемные крылья и хвост.

Шасси трехопорное и неподвижное, поэтому для взлета аппарату нужна полоса или автодорога для разгона. Вооружен двигателем внутреннего сгорания с толкающим трехлопастным винтом; он по характеристикам похож на немецкий Hirth F-23 мощностью около 50 л.с.

Боевая часть имеет осколочно-непроникающую конструкцию (возможно ударное ядро); изначально ее объявляли массой 75 кг, но по российским свидетельствам сейчас она около 50 кг. Навигация – инерционная система с коррекцией по спутниковой связи для автономного вывода на цель; в носовой части установлена трубка Пито для измерения параметров полета.

Р-360 "Нептун" – украинская противокорабельная крылатая ракета. Разработана в киевском конструкторском бюро "Луч" в 2010-2020 годах. В 2023 году создан вариант для ударов по наземным целям.

Ракета предназначена для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн и имеет боевую часть массой 150 кг. Дальность действия ракеты – до 300 км. Имеет дозвуковую скорость (900 км/ч) и осуществляет полет на сверхмалых высотах (несколько метров над уровнем моря) и может маневрировать во время полета.

С 2023 года ракету приспособили для ударов и по наземным целям. Ракета имела увеличенную до 350 кг массу боевой части, дальность до 400 км, а затем до 1000 км.

Ракету планировали использовать с трех платформ: корабельного, наземного и воздушного базирования.

FP-5 "Фламинго" – украинская крылатая ракета большой дальности. Эксперты издания "Defense Express" идентифицировали "Фламинго", как крылатую ракету FP-5, разработанную компанией Milanion Group со штаб-квартирой в ОАЭ. Модель этой ракеты впервые показали на выставке IDEX-2025 в феврале 2025 года.

Заявленные характеристики ракеты FP-5 "Фламинго":

дальность полета – 3000 км

вес боевой части – 1000 кг (по другим данным – 1150 кг);

точность 14 метров;

двигатель – АИ-25ТЛ;

максимальный взлетный вес – 6 тонн;

максимальная скорость – 950 км/ч;

крейсерская скорость – 850-900 км/ч;

время в воздухе – более 4 часов;

размах крыла – 6 м;

система наведения – комбинированная (спутниковая навигация (устойчивая к РЭБ) и инерциальная).

У ракеты фиксированное прямое крыло и двигатель, расположенный над фюзеляжем. Такая конструкция, в отличие от ракет со складывающимся крылом и запуском из транспортно-пускового контейнера, упрощает производство, позволяя достичь заявленной производственной мощности более 50 ракет в месяц. Недостатком является более длительное время предстартовой подготовки, которое составляет 20-40 минут.

Заявленная боевая часть ракеты "Фламинго" весом 1150 кг в 2,5 раза мощнее боевой части американской крылатой ракеты Tomahawk Block V, которая весит 450 кг, а дальность полета превышает ее почти вдвое

Как сообщал OBOZ.UA, по словам президента Владимира Зеленского, более 40% оружия, которое применяет Украина, производится в нашем государстве или при его участии. В частности, сейчас Украина производит уже 40 САУ "Богдана" в месяц.

