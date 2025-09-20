'Было очень громко, вылетали окна': жители Днепра рассказали о вражеской атаке и ее последствиях. Видео

Ночью 20 сентября российские оккупанты нанесли массированный удар по Днепру. Целью путинских террористов стала, в том числе, гражданская инфраструктура.

Мирные жители рассказали, что прятались от взрывов в коридорах. Об этом сообщает издание "Суспільне Дніпро".

Последствия удара по Днепру

Враг атаковал Днепр десятками средств воздушного нападения – дронами-камикадзе и ракетами разных типов. В одном из районов Днепра вследствие ракетного удара существенные повреждения получил многоэтажный дом. На месте работают аварийно-спасательные службы.

Мирные жители рассказали, что в момент обстрела в городе было очень громко. В результате взрывной волны в квартирах вылетали окна и двери. Некоторые квартиры получили существенные повреждения.

"У соседей тоже эта часть и второй этаж, все вылетело, сейчас убираем стекло. Ужасно. Дважды едва закрыла. Я в квартире спала, это же утро было. Лежу, на меня рама как грохнет сверху. Я не успела даже испугаться, все стекло вылетело, ни одного живого стекла нет", – рассказывает местная жительница.

Другая местная жительница, 85-летнияя Тамара, рассказала, что ее муж получил осколочные ранения головы. В момент атаки мужчина и женщина были в разных комнатах.

"На мужчину попало все это. Ему надо в больницу. Он весь в крови был. Все по лицу текло. Было очень громко, вылетали окна, стекло, все на нас. Стекла нет в квартире, вещи разбросаны, дверь вырвало", – говорит женщина.

В целом в результате взрыва в Днепре повреждена 21 многоэтажка. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Днепре зафиксировано прямое попадание ракеты с кассетным боеприпасом в многоэтажку.

Что предшествовало

С вечера пятницы, 19 сентября, страна-агрессор Россия начала очередную воздушную атаку на Украину, запустив десятки дронов-камикадзе и беспилотники-имитаторы с ряда локаций. Мониторы также фиксировали передислокацию бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с дальневосточного аэродрома "Украинка" на аэродромы ближе к Украине. Впоследствии стало известно, что РФ подняла авиацию в Мурманской области, которая под утро запустили крылатые ракеты Х-101.

Напомним, российская террористическая армия нанесла массированный удар по Киевской области дронам и ракетами. Вследствие обстрела в разных районах возникли пожары. Целью террора стала гражданская инфраструктура и транспорт.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 сентября российские оккупанты атаковали беспилотниками Черниговскую область. Вследствие обстрелов в Нежинском районе погибла 62-летняя местная жительница. В Черниговском районе мирные жители получили ранения. О

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики направили большое количество дронов на Днепропетровщину. Под массированной атакой оказались Павлоград и Днепр, на оба города летели десятки БПЛА. Также враг нанес удары баллистическими ракетами.

