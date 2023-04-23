"Было попадание, все упало": в сети показали последствия обстрела Харьковщины. Фото
Вечером в субботу, 22 апреля, российские войска обстреляли Харьковщину ракетами С-300. Одна из них попала в гараж в селе Котляры Харьковского района.
Здание было уничтожено, повреждения получили автомобили и расположенные рядом дома. "Суспільне" показало последствия вражеского обстрела (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Там отметили, что в результате прилета нет большой воронки: ее диаметр составляет около трех метров, а глубина – 20-30 сантиметров.
На фото видно, что из-за обстрела РФ в нескольких домах в селе выбило стекла и двери – даже те, что внутри зданий, местами были повреждены крыши. Осколками побило ворота, заборы возле нескольких домовладений полностью уничтожены.
"Было попадание, все упало. Ракета упала по соседству, у нас повредило взрывной волной дом, нет забора. Стекла нет. Крыша упала. Слава богу, что все живы. Ребенок напуган. 10 лет", – рассказала местная жительница.
Один из осколков российской ракеты упал возле колонки.
"Окна выбило все, двери – даже в ванной. Крышу повредило. Мы все были дома. Не спалось, все были в кухне. Кухня у нас не повреждена, немного двери деформированы. Дети маленькие, они не поняли, что произошло. Мальчику – полтора , девочке – 2,7 года", – вспоминает вторая очевидца.
К счастью, в результате атаки оккупантов в Котлярах раненых или погибших нет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– В субботу вечером, 22 апреля, российские оккупационные войска снова атаковали Харьковщину ракетами. В областном центре прогремели взрывы.
– Впоследствии стало известно, что с территории РФ обстреляли Харьков и Харьковский район – зафиксировано не менее пяти прилетов. На месте одного из них начался пожар.
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