'Было попадание, все упало': в сети показали последствия обстрела Харьковщины. Фото

Вечером в субботу, 22 апреля, российские войска обстреляли Харьковщину ракетами С-300. Одна из них попала в гараж в селе Котляры Харьковского района.

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Здание было уничтожено, повреждения получили автомобили и расположенные рядом дома. "Суспільне" показало последствия вражеского обстрела (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Там отметили, что в результате прилета нет большой воронки: ее диаметр составляет около трех метров, а глубина – 20-30 сантиметров.

На фото видно, что из-за обстрела РФ в нескольких домах в селе выбило стекла и двери – даже те, что внутри зданий, местами были повреждены крыши. Осколками побило ворота, заборы возле нескольких домовладений полностью уничтожены.

"Было попадание, все упало. Ракета упала по соседству, у нас повредило взрывной волной дом, нет забора. Стекла нет. Крыша упала. Слава богу, что все живы. Ребенок напуган. 10 лет", – рассказала местная жительница.

Один из осколков российской ракеты упал возле колонки.

"Окна выбило все, двери – даже в ванной. Крышу повредило. Мы все были дома. Не спалось, все были в кухне. Кухня у нас не повреждена, немного двери деформированы. Дети маленькие, они не поняли, что произошло. Мальчику – полтора , девочке – 2,7 года", – вспоминает вторая очевидца.

К счастью, в результате атаки оккупантов в Котлярах раненых или погибших нет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В субботу вечером, 22 апреля, российские оккупационные войска снова атаковали Харьковщину ракетами. В областном центре прогремели взрывы.

– Впоследствии стало известно, что с территории РФ обстреляли Харьков и Харьковский район – зафиксировано не менее пяти прилетов. На месте одного из них начался пожар.

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