Российские войска обстреляли Харьков и область: есть минимум пять прилетов

В субботу вечером, 22 апреля, российские оккупационные войска снова атаковали Харьковщину ракетами. В областном центре прогремели взрывы. Позже стало известно, что с территории РФ обстреляли Харьков и Харьковский район – зафиксировано не менее пяти прилетов.

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Информацию об обстреле подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram. "Харьков под обстрелом", – написал он.

Затем он проинформировал, что в Новобаварском районе города из-за ракетного обстрела начался пожар на объекте гражданской инфраструктуры.

"ГСЧС работают на месте. Информация о пострадавших уточняется", – отметил мэр.

Также в Харькове под вражеским огнем оказались гражданские объекты в Слободском и Основянском районах.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал жителей Харькова и области не игнорировать сигналы воздушной тревоги. "Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!" – подчеркнул он.

Затем в ОВА сообщили, что под обстрелом РФ были Харьков и Харьковский район. "Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется", – добавил Синегубов.

В селе Котляры Харьковского района одна из вражеских ракет попала в частный сектор. Туда прибыли спасатели и медики.

Отметим, что в Белгородской области, из которой запускают ракеты по Харьковщине, тоже было неспокойно – над регионом слышали громкий "хлопок". Предварительно известно, что враг ударил по Харькову из комплексов С-300, а одна из выпущенных ракет осталась в РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 8 апреля страна-террорист Россия ударила по Харьковской области. В результате этого есть жертвы и пострадавшие.

– 7 апреля войска РФ также обстреливали приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковщины. В одном из сел от вражеского огня погиб 39-летний мужчина.

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