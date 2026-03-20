Было видно зарево: в оккупированном Алчевске атакован металлургический завод. Видео

На временно оккупированной Луганщине в ночь на 20 марта звучали взрывы. Под атакой дронов находился захваченный Россией город Алчевск.

Атакован был, предположительно, Алчевский металлургический комбинат, работающий на российскую "оборонку". Об атаке пишет Telegram-канал Exilenova+.

Что известно

О дроновой атаке по Алчевску, захваченному Россией еще с лета 2014 года, в Exilenova+ сообщили около 05:30 утра 20 марта.

В канале было опубликовано снятое жителями города видео с моментом прилета.

На кадрах слышен гул мотора дрона. В какой-то момент он резко начинает снижаться – и поражает цель. Камера автора видео зафиксировала взрыв и поднявшийся столб огня.

"Алчевск, Луганская область, сообщают о атаке на Алчевский металлургический комбинат", – отмечает Exilenova+.

Ранее, в начале декабря 2025 года, на этот завод уже прилетало – и неспроста. После того удара в Генштабе ВСУ объясняли: на Алчевском металлургическом комбинате изготавливают комплектующие (корпуса) для снарядов по заказу министерства обороны РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в Генштабе подтвердили серию успешных ударов по объектам врага. Был поражен ЗРК в Брянской области, а также район сосредоточения ракетного дивизиона 15 отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота РФ в Крыму, узел связи и сосредоточение живой силы врага на Донетчине, учебно-тренировочный центр беспилотников на Херсонщине, склады ГСМ и боеприпасов на Запорожье.

