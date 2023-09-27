'Быстрая победа Украины приведет к реваншистским настроениям в России': американский профессор объяснил, почему США дают Киеву оружие 'по капле'

Соединенные Штаты Америки дозированно предоставляют Украине оружие и другую военную помощь, чтобы избежать реваншизма со стороны страны-агрессора РФ. В случае, если бы Вооруженные силы Украины получали больше вооружения и снарядов, они могли бы быстро отбросить РФ за границы нашего государства. В США опасаются, что такое развитие событий может стать причиной обид и реваншистских настроений среди россиян.

Об этом в интервью "Телеграфу" сказал профессор международного бизнеса Университета Северной Каролины в Гринсборо Василий Тарас. Он является уроженцем Украины и уже более 30 лет живет в США.

"По этой теории, Россия не упадет, даже если ее выгонят из Крыма и Донбасса. А украинцы когда-то думали наивно, что как только Россия начнет немного проигрывать, как только какой-то дрон долетит до Москвы, то россияне вдруг снесут Путина. На сегодня, надеюсь, все поняли, что от того, где остановится линия фронта, Путину ни холодно, ни жарко. И даже если бы так случилось, что россиян бы выгнали с Донбасса и Крыма, скорее всего, это не привело бы к революции в Кремле", – отметил Тарас.

В таком случае, говорит он, теоретически более действенным решением было бы довести РФ до такого состояния, чтобы россияне сами захотели сменить власть в своей стране. Что-то похожее происходило в начале 90-х – тогда СССР не победили на поле боя, однако россияне были доведены до такого отчаяния, что они сами и добились смены власти.

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По мнению Тараса, такое решение Штатов очень дорого обходится Украине, однако многие американские чиновники считают, что этот вариант самый безопасный и одновременно действенный. По их мнению, именно таким образом удастся сделать так, чтобы угроза со стороны РФ исчезла.

"И мне кажется, что дискуссия ведется как раз вокруг этого баланса: как бы так сделать, чтобы не перегнуть палку и не полетели атомные бомбы, и у россиян не возникало желания "можем повторить". Возможно, это ошибочное решение", – сказал профессор.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Госдеп США снова призвал Конгресс продолжить помощь Украине. Там отметили, что американская поддержка украинской борьбы с агрессором – это вклад в отстаивание порядка во всем мире.

– В то же время, СМИ пишут, что уже на этой неделе Украина может получить "зеленый свет" на поставки американских кассетных боеприпасов большой дальности ATACMS. Эти ракеты изменят правила игры на поле боя для украинских военных.

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