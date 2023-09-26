Когда Украина может получить кассетные ATACMS и как они помогут ВСУ: в США заговорили о возможных сроках

Уже на этой неделе Украина может получить "зеленый свет" на поставку американских кассетных боеприпасов большой дальности ATACMS. Эти ракеты в руках наших защитников изменят правила игры на фронте для украинских военных.

О сроках передачи указанного вооружения заговорил бывший офицер армии США и выпускник Вест-Пойнта Дэн Райс, пишет Newsweek. Он ссылался на разговоры с "американскими руководителями и американцами, которые должны обеспечить доставку ракет в Украину" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Ранее Райс был специальным советником главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного и консультировал его по вопросам американского оружия, что может пригодиться украинской армии на фронте. Теперь он активно занимается продвижением ракетного вооружения для Киева.

"Получение одобрения на этой неделе для HIMARS DPICM (боевая часть ATACMS - ред.) изменит правила игры. Без всяких тренировок и изменений они, скорее всего, будут на поле боя уже на следующей неделе, что будет иметь огромное значение. Когда эти ракеты запускаются, они преодолевают звуковой барьер. Для меня это звук свободы", – отметил Райс.

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В то же время, как пишет Defence Express, проблема состоит в количестве указанных боеприпасов на складах в США. СМИ объяснили, что в 2000-х годах в США начался процесс постепенного отказа от использования кассетных боеприпасов, их начали модернизировать под осколочно-фугасную боевую часть. По состоянию на 2007 год в армии США было 1076 ракет М39.

Заметим, что ATACMS имеет две версии ракеты: с кассетным снаряжением М39 и М39А1. Если взять последние и сравнить их со Shtorm Shadow, которые уже активно используются ВСУ, то в передаче американской ракеты уже нет столь критической потребности.

Но совсем другое дело, когда речь идет о кассетном снаряжении. Версия ракеты М39 имела кассетную боевую часть 560-кг, которая содержала сразу 950 впечатляющих элементов M74 и имела дальность в 165 км. Теперь остается надеяться на положительное решение американского правительства на их поставку Украине.

Напомним, в Офисе президента Украины заявили, что о решении по передаче США Украине ракет ATACMS могут объявить только два человека – американский лидер Джо Байден и глава Украинского государства Владимир Зеленский. СМИ, которые в последнее время посвящают этой теме, все больше материалов, не имеют таких полномочий.

Ранее уже сообщалось, что ATACMS – тактическая баллистическая ракета малой дальности ("земля – земля"), которая могла бы расширить возможности ВСУ наносить удары по тылу российских оккупантов, а именно по центрам управления, аэродромам, объектам ПВО и материально-техническому снабжению противника. Запускать их могут РСЗО M270 (две ракеты) или HIMARS (одна ракета).

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Издание Financial Times сообщило, что США приняли решение о передаче Киеву ракет ATACMS еще до визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского. Небольшое количество боеприпасов якобы отправят в ближайшее время.

– В Белом доме прокомментировали слухи о поставках Украине ATACMS, отметив, что не исключают в будущем такой возможности. Однако однозначные заявления не сделали.

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