В Белом доме прокомментировали слухи о вероятности предоставления ATACMS Украине

Соединенные Штаты Америки не исключают, что в будущем передадут Украине ракеты повышенной дальности ATACMS. В то же время однозначных заявлений по этому поводу в Белом доме не делают.

Вопрос предоставления ВСУ указанного вооружения прокомментировала Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь администрации Джо Байдена. Она выступила на брифинге перед представителями СМИ 22 сентября. Расшифровку опубликовал официальный сайт Белого дома.

"Я не собираюсь подтверждать появившиеся сообщения. Президент [США] уже давно сказал, что ATACMS не исключены из обсуждения. Но у меня нет ничего нового для анонса", – сказала Карин Жан-Пьер.

Она добавила, что переговоры украинского лидера Владимира Зеленского и американского главы Джо Байдена во время личной встречи были значимыми. "Это послало миру мощный сигнал о том, что мы продолжим поддерживать Украину", – заявила представительница Вашингтона.

Напомним: NBC News со ссылкой на источники ранее заявило, что Байден скобы сказал Зеленскому, что Киев получит ATACMS – хотя пока что в "небольшом количестве".

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Ракеты "земля – земля" ATACMS можно запускать из M270 MLRS и M142 HIMARS. У них есть разные модификации, максимальная дальность применения – до 300 км. Такой радиус действия помог бы Силам обороны уничтожать важные объекты в тылу противника.

Как писал OBOZREVATEL, в новом пакете военной помощи США Украине ATACMS объявлено не было. Список был раскрыт после того, как в конце сентября Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Соединенные Штаты.

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