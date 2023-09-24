Решение объявят не СМИ: у Зеленского сказали, кто решает вопрос о передаче Украине ракет ATACMS. Видео

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что о решении по передаче Соединенными Штатами ракет ATACMS объявят не СМИ, которые в последнее время посвящают этой теме много статей. Соответствующие полномочия имеют только два человека.

Это президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом Подоляк сказал в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Есть два человека, которые могут заявить об ATACMS и тогда они будут в Украине. Это господин Зеленский и господин Байден", – отметил он.

Только эти двое политиков решают вопрос о том, когда, в каком количестве и будут ли вообще переданы Украине эти ракеты.

Все остальные – газеты, журналы, новостные сайты, эксперты и другие – сейчас могут лишь высказывать предположения и проговаривать разные варианты предоставления такой помощи.

Президент Владимир Зеленский также высказался о передаче Украине ATACMS.

"Будет так же, как с F-16. Мы понимаем, как будет, и придет момент – мы все это увидим", – сказал он.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным СМИ, Вашингтон принял решение о передаче Киеву ракет ATACMS еще до того, как президент Владимир Зеленский посетил Соединенные Штаты Америки. Об этом не говорили публично, чтобы решение не стало предметом реакции в России.

– Официально в США не исключают, что в будущем передадут Украине ракеты ATACMS. Но при этом однозначных заявлений на этот счет в Белом доме не делают.

– Ракеты ATACMS могли бы расширить возможности ВСУ наносить удары по тылам российских оккупантов. Эти ракеты предназначены для точечных ударов по центрам управления, аэродромам, объектам ПВО и материально-техническому снабжению противника. Подробнее о них читайте по ссылке.

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