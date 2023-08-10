Быстрые и маневренные: Резников показал бронемашины Senator, переданные Украине Канадой. Видео

Министр обороны Украины Алексей Резников продемонстрировал бронемашины Senator, полученные от Канады. Он подчеркнул, что такая техника поможет сохранить тысячи жизней украинских защитников.

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Соответствующее видео глава Минобороны опубликовал в Twitter 9 августа. "Эти бронемашины помогают прикрывать наши войска при выполнении боевых задач. Они спасут тысячи жизней наших воинов. Потому что, в конце концов, именно люди могут победить в этой войне", – говорится в публикации.

Резников выразил благодарность министру обороны Канады Аните Ананд и министру общественной безопасности и чрезвычайных ситуаций Биллу Блэру, а также народу Канады. Он добавил, что у Канады и Украины одинаковые взгляды на ситуацию на поле боя.

Характеристики бронемашин Senator

Senator – высокопроходные бронемашины для спецопераций канадской компании Roshel Defense Solutions. Они были представлены в 2018 году. Senator предназначен для разных задач, в частности для транспортировки личного состава и эвакуации раненых. Также есть возможность установить на него оружие.

Бронемашина имеет стальной кузов и стекло, способное выдерживать выстрелы из калибра 12,7 мм, а также взрывозащитный кузов, может выдержать подрыв гранаты или мины. Шины имеют систему Run Flat с подкачкой на ходу. Бронемашина имеет 8 посадочных мест для десанта.

Также машина оборудована системой фильтрации воздуха военного класса, способной противодействовать химическим, биологическим и радиологическим атакам, генерируя чистый воздух внутри герметичной кабины.

В мае 2022 было известно о передаче 8 машин, тогда же они были замечены в Украине. В январе 2023 года Канада объявила, что включила в новый пакет помощи еще 200 единиц Senator. По данным производителя, по состоянию на конец мая 2023 года Украина получила около 500 машин.

Известно, что Senator активно используется воинами Государственной пограничной службы. В Украине машина была несколько раз модифицирована по опыту применения. В частности, был установлен двигатель, менее требовательный к качеству горючего, электрическая лебедка, усилено бронирование, заменены скамьи на сиденье без контакта с дном и сделан ряд улучшений эргономики.

Украинские пограничники одного из подразделений рассказали CBC News, что в Senator "чувствуешь себя безопасно", она достаточно быстра, благодаря чему можно оперативно покинуть поле боя.

"Очень быстро набирает скорость и доставит нас в нужные места и проведет эвакуацию, если это понадобится на поле боя", – сказал командир подразделения ГПСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Канада объявила о запуске с октября 2023 года новой программы постоянного проживания для украинских беженцев. Право на участие в программе получат лишь те, кто соответствует определенным требованиям.

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