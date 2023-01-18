Канада передаст ВСУ 200 бронемашин Senator, - глава минобороны Ананд

Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что ее страна передаст Украине 200 бронированных машин Senator. Эти машины на сумму 90 миллионов долларов канадское правительство закупило по конкретному запросу Украины.

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Об этом Ананд сообщила в блоге на National Post после переговоров со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым в Киеве. Первые такие автомобили наше государство получило в мае прошлого года, в частности, ими пользуются черниговские пограничники.

"Я только что объявила о дополнительной передаче 200 бронетранспортеров производства компании Roshel Defense Solutions в Онтарио, в которой работают около 80 приехавших в Канаду украинцев и сейчас строят машины, с помощью которых украинские войска будут защищать свою родину. Эти автомобили обеспечат безопасную перевозку персонала и оборудования, а также медицинскую эвакуацию. Они позволят солдатам заранее обнаруживать угрозы, а их броня поможет защитить войска", - отметила министр обороны Канады.

Она добавила, что новый пакет военной помощи является ответом на конкретный запрос Украины на эти машины, закупаемые у канадской компании Roshel. Помощь оценивается более чем в 90 миллионов долларов и выделяется в рамках дополнительной военной помощи Украине в размере 500 миллионов долларов, объявленной премьер-министром Трюдо в ноябре 2022 года.

Ананд подчеркнула: помогая Украине, западные страны платят значительную цену, однако "бездействие будет стоить гораздо дороже".

"Мы не можем позволить Владимиру Путину поверить в то, что его наглое вторжение в суверенную страну, которая не хочет ничего, кроме свободы, не будет иметь последствий", - подчеркнула Ананд.

Канадские бронемашины Senator предназначены исключительно для правоохранительных служб и государственных учреждений, причем каждый автомобиль или партия машины производятся индивидуально, поэтому даже ориентировочной стоимости никто не называет. Эти бронемашины имеют стальной кузов и стекло, способное выдерживать выстрелы из 50-калиберного оружия. "Senator APC" также имеет взрывозащищенный кузов, поэтому он может выдержать подрыв гранаты или мины. Шины автомобиля имеют систему Run Flat с подкачкой на ходу.

Автомобили оснащены системой, которая может противодействовать химическим, биологическим, радиологическим атакам, генерируя чистый воздух внутри герметичной кабины, на них установлены также шины с системой Run Flat с подкачкой на ходу. На эти автомобили также легко можно установить вооружение: 7,62-мм или 12,7-мм пулемет или 40-мм автоматический гранатомет.

Senator обеспечивает такую защиту, что 6-7 пассажиров и водитель внутри бронемашин смогут пережить практически любую катастрофу.

Анита Ананд подчеркнула, что Канада не собирается прекращать поддержку Украины, противостоящей российскому вторжению.

"Наша помощь была значительной, и она будет продолжаться. С начала 2022 года наша страна предоставила совокупную военную, экономическую, гуманитарную и другую помощь на сумму более 5 миллиардов долларов, в том числе более 1 миллиарда долларов в виде военной помощи, например, усовершенствованной зенитно-ракетной системы, которую Украина срочно запросила. Мы безвозмездно передали вооружение из арсенала канадских вооруженных сил, такие как противотанковое оружие и боеприпасы, мы работаем над пополнением запасов в ускоренном порядке. Мы также покупаем другие приоритетные товары для Украины, такие как бронетехника и боеприпасы" , - заявила министр обороны Канады, добавив, что ее страна также активно задействована в обучении украинских военнослужащих.

Напомним, ранее Анита Ананд заявляла, что Канада приобретет у США еще одну батарею NASAMS для Украины. Она подчеркнула, что это будет первая передача Канадой системы ПВО Украине. Это оружие поможет защитить украинские населенные пункты и критическую инфраструктуру от атак российских беспилотников, ракет и авиации.