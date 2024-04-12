Бывший командующий ОК "Південь" получил новую должность: что происходит
Генерал-майор Андрей Ковальчук получил новую должность. Он возглавил Военную академию Одессы.
Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения в пятницу, 12 апреля. Ранее он занимал должность командующего ОК "Південь".
"Назначение генерал-майора Андрея Ковальчука на должность начальника Одесской военной академии является не только важным событием для самой академии, но и для всей страны. Его исключительный опыт в военном деле, отвага и преданность принесут новый уровень в образовательный процесс и подготовку будущих офицеров", – говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что Ковальчук не только защищал Украину на фронте, но и испытал себя в сложных миротворческих миссиях. В учебном заведении ожидают, что под его руководством академия станет не только местом обучения, но и "центром развития военного опыта и культуры".
Следует отметить, что в своем обращении, обнародованном на странице оперативного командования "Південь", Ковальчук подтвердил информацию о своей отставке с должности командующего ОК и переходе в сферу обучения военнослужащих.
Он поблагодарил военнослужащих и жителей южных регионов Украины за сотрудничество в течение двух с половиной лет службы.
"Мы вместе освободили от оккупанта часть Одещины – остров Змеиный – и львиную долю территориального моря Украины, Николаевщину и Херсонщину на правом берегу Днепра. Мы выполняли боевые задания, отбивая дерзкий вражеский десант, отбрасывая и утопая вражеские корабли, создавая без Вооруженных сил", – подчеркнул Ковальчук.
Военный добавил, что "остается в единой армейской семье" и в дальнейшем будет воспитывать молодых офицеров.
"В воспитании молодых офицеров я буду внедрять те же принципы и требования, которые всегда имел и имею к себе и тех, кого веду за собой. Это честь, порядочность, патриотизм, ответственность, отвага и рассудительность. Из этого растет настоящий командир, способный быть образцом для подражания и воспитывать своим примером свой боевой коллектив", – резюмировал сообщение Ковальчук.
Напомним, во вторник, 9 апреля, с должностей командующих ОК "Південь" и "Захід" были уволены Андрей Ковальчук и Сергей Литвинов.
Как сообщал OBOZ.UA:
– 30 марта президент Зеленский заявил, что в государственных институтах продолжатся кадровые изменения.
– Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что изменения в военном и политическом руководстве государства не повлияют на отношения Киева с западными союзниками.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!