Бывший командующий ОК 'Південь' получил новую должность: что происходит

Генерал-майор Андрей Ковальчук получил новую должность. Он возглавил Военную академию Одессы.

Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения в пятницу, 12 апреля. Ранее он занимал должность командующего ОК "Південь".

"Назначение генерал-майора Андрея Ковальчука на должность начальника Одесской военной академии является не только важным событием для самой академии, но и для всей страны. Его исключительный опыт в военном деле, отвага и преданность принесут новый уровень в образовательный процесс и подготовку будущих офицеров", – говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что Ковальчук не только защищал Украину на фронте, но и испытал себя в сложных миротворческих миссиях. В учебном заведении ожидают, что под его руководством академия станет не только местом обучения, но и "центром развития военного опыта и культуры".

Следует отметить, что в своем обращении, обнародованном на странице оперативного командования "Південь", Ковальчук подтвердил информацию о своей отставке с должности командующего ОК и переходе в сферу обучения военнослужащих.

Он поблагодарил военнослужащих и жителей южных регионов Украины за сотрудничество в течение двух с половиной лет службы.

"Мы вместе освободили от оккупанта часть Одещины – остров Змеиный – и львиную долю территориального моря Украины, Николаевщину и Херсонщину на правом берегу Днепра. Мы выполняли боевые задания, отбивая дерзкий вражеский десант, отбрасывая и утопая вражеские корабли, создавая без Вооруженных сил", – подчеркнул Ковальчук.

Военный добавил, что "остается в единой армейской семье" и в дальнейшем будет воспитывать молодых офицеров.

"В воспитании молодых офицеров я буду внедрять те же принципы и требования, которые всегда имел и имею к себе и тех, кого веду за собой. Это честь, порядочность, патриотизм, ответственность, отвага и рассудительность. Из этого растет настоящий командир, способный быть образцом для подражания и воспитывать своим примером свой боевой коллектив", – резюмировал сообщение Ковальчук.

Напомним, во вторник, 9 апреля, с должностей командующих ОК "Південь" и "Захід" были уволены Андрей Ковальчук и Сергей Литвинов.

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