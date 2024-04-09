В ВСУ – кадровые изменения: нардеп рассказал, кого назначили командующими ОК 'Запад' и ОК 'Юг'

В Вооруженных силах Украины снова произошли кадровые изменения. Во вторник, 9 апреля, с должностей командующих ОК "Юг" и "Запад" уволили Андрея Ковальчука и Сергея Литвинова.

Полковник Шаповал, бывший комбриг 59-й бригады, возглавил южный фронт, тогда как ранее служивший в ТРО бригадный генерал Владимир Шведюк – западное направление. Об изменениях сообщил в Telegram народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

По его данным, Ковальчук теперь возглавит Военную Академию.

Напомним, также Минобороны планирует ввести в агентствах профессиональные наблюдательные советы, а в воинских частях – специальную должность закупщика. До сих пор в подразделениях не было специально обученных людей, которые этим занимались.

"Специальная должность закупщика должна стать институциональной основой для внедрения прозрачных и эффективных процедур закупок в воинских частях из года в год", – отметил руководитель Департамента политики закупок Глеб Каневский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 30 марта президент Зеленский заявил, что в государственных институтах продолжатся кадровые изменения.

– Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что изменения в военном и политическом руководстве государства не повлияют на отношения Киева с западными союзниками. Мы все объединены вокруг нашей стратегической цели – поражение России и восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины.