В ВСУ – кадровые изменения: нардеп рассказал, кого назначили командующими ОК "Запад" и ОК "Юг"
В Вооруженных силах Украины снова произошли кадровые изменения. Во вторник, 9 апреля, с должностей командующих ОК "Юг" и "Запад" уволили Андрея Ковальчука и Сергея Литвинова.
Полковник Шаповал, бывший комбриг 59-й бригады, возглавил южный фронт, тогда как ранее служивший в ТРО бригадный генерал Владимир Шведюк – западное направление. Об изменениях сообщил в Telegram народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
По его данным, Ковальчук теперь возглавит Военную Академию.
Напомним, также Минобороны планирует ввести в агентствах профессиональные наблюдательные советы, а в воинских частях – специальную должность закупщика. До сих пор в подразделениях не было специально обученных людей, которые этим занимались.
"Специальная должность закупщика должна стать институциональной основой для внедрения прозрачных и эффективных процедур закупок в воинских частях из года в год", – отметил руководитель Департамента политики закупок Глеб Каневский.
Как сообщал OBOZ.UA:
– 30 марта президент Зеленский заявил, что в государственных институтах продолжатся кадровые изменения.
– Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что изменения в военном и политическом руководстве государства не повлияют на отношения Киева с западными союзниками. Мы все объединены вокруг нашей стратегической цели – поражение России и восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины.
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