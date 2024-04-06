В Минобороны хотят ввести в воинских частях новую должность: о чем идет речь

Минобороны планирует ввести в агентствах профессиональные наблюдательные советы, а в воинских частях — специальную должность закупщика. До сих пор в подразделениях не было специально обученных людей, которые бы этим занимались.

Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства. Прежде всего, должна состояться профессионализация децентрализованных закупок.

"Специальная должность закупщика должна стать институциональной основой для внедрения прозрачных и эффективных процедур закупок в воинских частях из года в год", – отметил руководитель Департамента политики закупок Глеб Каневский.

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков во время Форума военных закупок подчеркнул, что ведомству нужны люди, которые профессионально занимались именно закупками.

"Для этого мы построили эффективное сотрудничество с Вооруженными Силами Украины, в частности, с Генштабом и Силами логистики ВСУ", – отметил он.

Чиновник добавил, что придерживаясь принципов прозрачности, усиления контроля и создания благоприятных условий для честной конкуренции, Минобороны уже реформирует закупки для ВСУ.

"Министерство теперь лишь устанавливает правила игры, передав функцию закупщика двум агентствам: "Государственному оператору тыла" и "Агентству оборонных закупок", – рассказал Клименков.

Кроме того, по его словам, в дальнейшем Минобороны намерена ввести в этих агентствах профессиональные наблюдательные советы, как важный элемент международно признанного стандарта корпоративного управления.

Справка

Форум военных закупок состоялся 5 апреля и был организован при участии Минобороны Украины совместно с партнерами от гражданского общества и правительств Великобритании и Норвегии.

Как сообщал OBOZ.UA, в пользу Министерства обороны Украины были взысканы средства на общую сумму более 14 миллионов евро и 4 миллиона долларов США. В гривневом эквиваленте это составляет более 748 млн грн.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об оборонных закупках, который должен разрешить конфликт между Государственной аудиторской службой Украины (ГАСУ) и производителями военных товаров. Новые правила касаются регулирования ценообразования в оборонных закупках во время военного положения.

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