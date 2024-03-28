Минобороны Украины выиграло арбитражи на более чем 748 млн грн: детали

В пользу Министерства обороны Украины были взысканы средства на общую сумму более 14 миллионов евро и 4 миллиона долларов США. В гривневом эквиваленте это составляет более 748 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что международный арбитраж принял три соответствующих решения , касающихся внешнеэкономических договоров на поставку различных видов амуниции и средств защиты для ВСУ, в частности, зимней формы и бронежилетов.

Согласно заключенным внешнеэкономическим договорам, Минобороны полностью выполнило свои обязательства и своевременно оплатило стоимость товаров. В свою очередь ни один из иностранных поставщиков не поставил товар вовремя. Более того, некоторые контрагенты поставили частично некачественный товар или совсем не привезли часть товара, оплаченную по договору.

"В связи с этим оборонное ведомство обратилось в международный арбитраж по взысканию стоимости некачественного и непоставленного товара и штрафных санкций за несвоевременную поставку. Ведомство также требовало взыскания процентов годовых за пользование средствами", – сообщили в Минобороны.

Но отмечается, что иностранные поставщики с требованиями Минобороны не соглашались. По их мнению, отклоненный товар был надлежащего качества. В то же время задержка или непоставка товара были якобы вызваны форс-мажорными обстоятельствами.

Арбитраж удовлетворил иски Минобороны. В своих решениях судьи признали правомерным отказ Минобороны от некачественного товара и были единодушны относительно отсутствия форс-мажорных обстоятельств. По решению арбитража, средства за непоставленный товар подлежат немедленному возвращению на счета ведомства.

Более того, арбитраж обязал иностранных поставщиков уплатить проценты, которые продолжают начисляться на денежные средства до момента их возвращения Минобороны.

"Министерство обороны Украины отслеживает выполнение поставщиками взятых обязательств, чтобы украинское войско получало все виды обеспечения своевременно и надлежащего качества. В то же время, Минобороны принимает все правовые меры с целью защиты прав и интересов в отношениях с недобросовестными поставщиками", – резюмировали положение дел в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об оборонных закупках, который должен разрешить конфликт между Государственной аудиторской службой Украины (ГАСУ) и производителями военных товаров. Новые правила касаются регулирования ценообразования в оборонных закупках во время военного положения.

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