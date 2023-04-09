Бывший офицер ГРУ РФ из Якутска перешел на сторону Украины: хочет воевать против врагов родины. Видео

На сторону Украины перешел бывший офицер Главного разведывательного управления России (Главного управления Генерального штаба ВС РФ) Владислав Аммосов. Уроженец Якутска (Республика Саха, РФ) более 15 лет строил карьеру в армии и спецслужбах РФ, а теперь решил воевать против своих же сограждан.

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Говорит, что был готов стрелять в них уже давно, так как не мог спокойно смотреть на то, что происходит в его стране. Об этом Владислав рассказал в интервью "Радио Свобода Украина" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он не скрывает, что раньше был настоящим имперцем, так как поверил пропаганде, поэтому добровольно пошел на Вторую чеченскую войну, в которой участвовал на стороне РФ. По словам бывшего офицера, эта война немного его отрезвила – он понял, что народ Чечни воевал за свою свободу.

Также эта кампания открыла Аммосову глаза на российских офицеров. Среди них оказалось немало алкоголиков, предателей, торговцев оружием, а также тех, кто отправлял солдат на убой. Сейчас, во время войны РФ против Украины, ситуация с офицерским составом "второй армии мира" только ухудшилась.

Когда началась оккупация Россией украинского Крыма, Владислав уже не служил в рядах ГРУ. По его словам, тогда он сразу понял, что это начало конца для РФ.

"Бывших (офицеров ГРУ – Ред.) не бывает. Я готов хоть сейчас в диверсионно-разведывательной группе идти на территорию России и там уничтожать врагов. Враги моей родины – это те, кто сейчас поддерживают эту путинскую власть", – сказал Аммосов.

В Украину из России после 24 февраля он попал через Гражданский совет в Польше. Это политическое объединение, которое тогда объявило набор добровольцев в ряды национальных подразделений в составе ВСУ, а также региональные и национальные организации гражданского сопротивления в России. Вместе с ним с такой целью из РФ выехали и другие люди, в Украине все они прошли ряд проверок.

По словам Аммосова, уже начался процесс создания "Сибирского батальона", целью которого будет отвоевать право народов России на свободу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины задержала агента военной разведки РФ, который пытался взорвать один из объектов транспортной инфраструктуры в Ривне.

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