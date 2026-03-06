Бывший замглавы МВД Гогилашвили попал под удар вражеского дрона в зоне боевых действий

Ночью 4 марта на Запорожском направлении служебное авто ГУР, в котором находился Гогилашвили и еще двое бойцов, было атаковано FPV – основной удар приняла на себя водительская сторона, где находился экс-чиновник. Зону обстрела группа покинула самостоятельно – полученные ранения не критичны.

Известно, что бывший чиновник проходит службу в одном из боевых подразделений ГУР и остается приближенным к бывшему главе ГУР Кириллу Буданову. Рассматривается версия целенаправленной охоты россиян на Гогилашвили.