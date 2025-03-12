Из-за чрезмерной бюрократии в Министерстве обороны тормозится запуск производства боеприпасов натовских калибров в Украине. Об этом заявил генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас в программе "Военные итоги дня".

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По его словам, процессы по контрактованию артиллерийских боеприпасов натовских калибров двигаются очень медленно и вяло.

"К сожалению, та бюрократическая система, которая там создана, она не позволяет развиваться производству постоянно… Масштабирование производств и долгосрочные контракты, увеличение объемов производства - это не просто прихоть производителей, это то, что необходимо для нас, потому что мы видим, что на фронте не хватает оружия", - заявил Бельбас.

По его мнению, долгосрочные контракты и их финансирование – это инструменты, которые позволяют частным производителям без инвестиций со стороны государства открывать новые производственные площадки, увеличивать объемы производства и заниматься разработкой новых образцов оружия.

Он также отметил, что для Украинской бронетехники освоение производства артиллерийских выстрелов натовских калибров – главная задача на 2025 год.

Напомним, ООО "Украинская бронетехника" заключила соглашение с одним из крупнейших оборонных холдингов Европы – Czechoslovak Group (CSG) о совместном производстве артиллерийских боеприпасов натовских калибров. Уже в 2025 году запланировано производство 100 тысяч артиллерийских выстрелов калибра 155 мм.