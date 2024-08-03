'Часть целенаправленных усилий Кремля': в ISW объяснили, что стоит за арестом еще одного бывшего топвоенного в России

В России арестовали 2 августа бывшего заместителя командира с тыла 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Московского военного округа, полковника Дмитрия Пешкова. Чиновника обвинили в хищении продовольственных пайков.

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Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW). Российское государственное информационное агентство ТАСС отметило, что правоохранительные органы арестовали Пешкова и предъявили ему обвинения в хищении продовольственных пайков для воюющих в Украине российских солдат, но он своей вины не признает.

Аналитики ISW считают, что этот инцидент является частью целенаправленных усилий Кремля по устранению чиновников Министерства обороны РФ. Эксперты считают, что это может быть наказанием командиров за неудачи их подразделений или попыткой оставить в армии лояльных и послушных офицеров.

В частности, подразделения 144-й мотострелковой дивизии проводят наступательные операции в районе населенных пунктов Терны и Невское в Луганской области с ограниченным успехом и недавно потеряли часть территории из-за контратак украинских войск.

Ранее сообщалось, что в России подтвердили смерть бизнесмена Игоря Котельникова и чиновника минобороны Магомеда Хандаева, замешанных по делу о коррупции. Обоих связывали с бывшим заместителем эксминистра Сергея Шойгу – арестованным Тимуром Ивановым.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин уволил с должности секретаря Совбеза страны-агрессора Николая Патрушева. Его место занял Сергей Шойгу, занимавший должность министра обороны РФ.

Тем временем протеже Путина на должность главы минобороны РФ стал Андрей Белоусов. РосСМИ называют Белоусова жестким руководителем и предусматривают масштабный внутренний аудит при нем.

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