Часть Украины накроют дожди и грозы: синоптики дали прогноз на начало недели. Карта

В Украине в начале этой недели погода обещает быть немного пасмурной из-за осадков. Уже с понедельника большинство регионов накроют грозовые, но кратковременные дожди.

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В то же время температура воздуха будет высокой днем. Об этом свидетельствует прогноз от Украинского гидрометеорологического центра.

Прогноз погоды на 24 июня

В понедельник облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами с грозами, пройдут в северных, центральных, южных и восточных областях. На западе будет дождь в Волынской и Ривненской областях, в остальных западных регионах – без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура на юге и востоке страны днем +28… +33 °С, на остальной территории +21… +26 °С.

Прогноз погоды на 25 июня

Во вторник преимущественно солнечно, но местами небо затянет облаками. Осадки в виде грозовых дождей прогнозируют на Донбассе, Харьковщине, Сумщине, Полтавщине и Днепропетровщине.

Ветер преимущественно северный 5-10 м/с. Средняя температура воздуха ночью +15… +17 °С, днем +27… +30 °С на юге и +21… +28 °С на остальной территории страны.

Прогноз погоды на 26 июня

В среду в стране облачно с прояснениями. Кратковременные дожди с грозами ожидаются на Закарпатье и крайнем востоке – в районах Сумщины, Харьковщины, Луганщины и Донетчины.

Ветер восточного, северо-восточного и северо-западного направлений, 5-12 м/с. Температура на юге и востоке страны ночью +17… +22 °С, днем +28… +30 °С; на остальной территории +13… +18 °С ночью и +24… +28 °С днем.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 июня в Киеве дороги превратились в реки из-за сильного ливня. В столице объявили I уровень опасности погодных условий – желтый.

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