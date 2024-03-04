Часть Украины накроют дожди и мокрый снег: синоптики предупредили об ухудшении погоды. Карта

В ближайшие дни в Украине существенно изменится погода. На смену солнечным теплим дням придет похолодание и осадки в виде мокрого снега.

Кардинально погода начнет меняться ближе к середине недели. По прогнозу синоптиков, с 6 марта ожидается резкое похолодание и мокрый снег. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В понедельник, 4 марта, в большинстве областей нашей страны будет переменная облачность. Только на западе Украины синоптики прогнозируют небольшой дождь. Однако в этой части страны будет самая высокая температура – до +16 градусов.

На юге Украины столбики термометров также покажут выше +10 градусов. В центральных и восточных областях в течение дня ожидается переменная облачность и +6…+9 градусов.

В Киеве в этот день будет переменная облачность. Воздух в столице прогреется до +8 градусов.

Во вторник, 5 марта, ситуация с осадками не изменится. Дождить будет в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ривненской и Волынской областях. На остальной территории будет переменная облачность.

Температурные показатели не претерпят существенных изменений по сравнению с прошлым днем. Более того, на юго-востоке станет еще теплее. Столбики термометров поднимутся до +8…+14 градусов.

В центральных и северных областях ночью возможны небольшие заморозки до -1. Но в течение дня температура поднимется до отметок в +7…+9 градусов.

В среду, 6 марта, ожидается резкое похолодание. Также в этот день почти во всех областях синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега.

Сухо будет только в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях. Также осадков не предвидится на юге Украины за исключением Крыма – на полуострове возможен небольшой дождь.

На смену весеннему теплу в западные регионы придет похолодание. Столбики термометров покажут всего +2…+4 градуса. Только на Закарпатье будет до 12 градусов тепла.

При этом в южных и восточных областях синоптики прогнозируют +8…+10 градусов. А в столице в этот день также похолодает. В Киеве 6 марта будет мокрый снег и 1-3 градуса тепла.

Напомним, февраль 2024 года в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых в столице после 2002 года. В течение месяца было зафиксировано восемь температурных рекордов.

Ранее сообщалост, что в первый месяц весны 2024 года температура воздуха ожидается выше нормы. Однако не обойдется без заморозков. Похолодание прогнозируется уже после 9 марта.

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