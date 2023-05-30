'Часто повторять такие спектакли россияне не смогут': в ГУР прокомментировали ракетную активизацию врага

"После того, как Россия потерпела позорный провал своего "блицкрига" зимой 2022 года и после безрезультатной ракетной атаки в начале весны, когда оккупанты пытались уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины и посеять панику в обществе, Москва изменила тактику ударов. Теперь свои усилия страна-агрессор направила на срыв планов ВСУ по наступлению.

Видео дня

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью Online.ua (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Тактика ракетных ударов россиян изменилась. В основном она направлена на то, чтобы усложнить или сорвать планы украинских Сил безопасности и обороны по дальнейшему освобождению оккупированных территорий", – пояснил Юсов.

Он отметил, что для террористической России остается приоритетным поражение Киева.

"Оказывающий сопротивление Киев, отогнавший от себя новейшую орду, остается непокоренной целью для агрессора. Поэтому опасность остается", – отметил представитель военной разведки Украины.

Вместе с тем Юсов подчеркнул, что Воздушные силы ВСУ успешно освоили средства ПВО, которые предоставили западные партнеры, и демонстрируют лучшие результаты, что фактически нивелирует очередное ракетное нашествие захватчиков.

"Враг хотел бы показать, что их оружие "аналоговнет" может что-то сделать с украинским войском и западным оружием. Но получается, что нет. Сколько обстрелов подряд – фактически все цели сбиваются. Наши бойцы, Воздушные силы, средства ПВО демонстрируют лучшие результаты", ― отметил Юсов.

По его словам, волну массированного ракетного террора Россия устроила для пропаганды, чтобы продемонстрировать, как ее армия повреждает образцы западного вооружения. Однако эти намерения тоже провалились. А часто повторять такие "спектакли" РФ не сможет.

"Попытка активная, массовая, беспрецедентная, но в значительной степени это показательные выступления. Так часто и с такой же интенсивностью и количеством повторять подобные представления россияне не смогут", – подытожил Андрей Юсов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Защитники украинского неба ночью 30 мая отбили третью за последние сутки и 17-ю с начала месяца массированную воздушную атаку России на Киев. В регионе было обезврежено более 20 дронов-камикадзе типа Shahed.

Ночью 29 мая Россия атаковала Киев крылатыми ракетами и дронами. Тогда силы ПВО уничтожили более 40 воздушных целей, падение обломков привело к некоторым повреждениям.

Днем понедельника страна-агрессор во второй раз за сутки атаковала столицу Украины – ракетами "Искандер". Их обломки упали на дорогу и крышу здания, возник пожар.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!