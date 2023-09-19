Чехия будет поставлять оружие Украине при финансовой поддержке Дании и Нидерландов: что известно

В ходе 15-й встречи Контактной группы помощи Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии Чехия достигла договоренности с Данией и Нидерландами по поставкам оружия Украине. Чешская оборонная промышленность при финансовой поддержке партнеров будет передавать украинской армии танки, гаубицы, стрелковое оружие, боеприпасы БМП, средства ПВО и РЭБ.

Уже определена передача в ближайшие месяцы 15 модернизированных танков Т-72ЭА. Об этом со ссылкой на заявление замминистра обороны Чехии Даниэля Блажковца пишет Укринформ.

Представители оборонных ведомств Чехии, Дании и Нидерландов 19 сентября подписали соглашение о совместных поставках оружия и техники Украине.

"Конкретно речь пойдет о поставках дополнительных танков, гаубиц, стрелкового оружия, боевых машин пехоты, средств противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы или боеприпасов от компаний нашей оборонной промышленности", – отметил Блажковец.

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Передавать Чехия планирует и современное чешское оружие, и модернизированную технику советской разработки. Начнут с передачи 15 модернизированных танков Т-72ЭА "в ближайшие месяцы".

Последующие поставки будут обусловливаться потребностями украинских воинов.

"Мы получим информацию из Украины о текущей потребности... чешские компании предоставят нам свои предложения, а затем мы представим все нашим иностранным партнерам, которые будут финансировать проект", – разъяснили механизм действия соглашения в Агентстве межправительственного оборонного сотрудничества, входящего в чешское Минобороны.

Напомним, 19 сентября в Германии собрались представители оборонных ведомств из почти 50 стран-партнеров Украины. Они пообещали усилить поддержку Украины. В частности, обсуждалось предоставление Украине дополнительных систем ПВО, танков Leopard, а также обучение пилотов на F-16.

В заседании впервые принял участие назначенный на должность министр обороны Украины Рустем Умеров.