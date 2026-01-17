Чем ближе будет коллапс России, тем опаснее она будет становиться. Интервью с Сунгуровским

На фоне массированных атак страны-террориста России по критической инфраструктуре Украины в Кремле напоминают о мифической "новороссии" – несколько восточных и южных регионов Украины, – которую планируют "присоединить" к России. В то же время, учитывая объективные обстоятельства, сегодня Кремль делает ставку не столько на военный путь достижения цели, сколько на гибридный. К таким методам можно отнести даже применение ракеты "Орешник", которое не имело катастрофических последствий с точки зрения разрушений, но имело большой эффект запугивания как Украины, так и Запада в разгар переговорного мирного процесса.

Еще одна гибридная цель агрессора – создать напряжение между переговорщиками от Украины и самими украинцами, которые, согласно замыслу Кремля, должны давить на власть и требовать прекращения войны любой ценой. В то же время экономика России оказалась на грани коллапса, но чем ближе он будет, тем более болезненные удары враг будет пытаться нанести Украине – как крыса, оказавшаяся в тупике.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал директор военных программ Центра Разумкова, военный эксперт Николай Сунгуровский.

– Глава российского министерства иностранных дел Лавров фактически намекнул на то, что Россия нацелилась не только на те области Украины и Крым, которые она уже записала в свою конституцию, а также и на территории так называемой "новороссии". На фоне этих заявлений мы видим достаточно тяжелую ситуацию на поле боя на юге нашей страны, в направлении Запорожья. Видите ли вы здесь определенную логическую связь? Как вы вообще рассматриваете возможности для реализации такого сценария, захвата регионов, которые, по мнению оккупанта, относятся к "новороссии"?

– На самом деле каким был план России, таким он и остался. Отрезание Украины от моря – это одна из главных промежуточных целей России в этой войне. Как мы знаем, на первых этапах, когда враг планировал десантные операции и т.д., не удалось захватить Одесскую и Николаевскую области с моря. Эти планы провалились. И теперь все пытаются заставить Украину согласиться на фактическую сдачу территории в процессе таких слабых переговоров, которые ведутся. И массированные обстрелы, в частности, Одесской и Николаевской областей, как раз свидетельствуют о том, что Кремль пытается заставить Украину стать на колени.

А на фронте, собственно, без изменений в смысле тактики действий. То есть имея преимущество в живой силе, Россия пытается нащупать слабые места – а их много из-за провала мобилизации. Есть много дыр в обороне, через которые враг может продвинуться то малыми, то большими тактическими группами. Таким образом, за счет таких действий они пытаются определить наиболее слабое место, сконцентрировать там силы и ударить уже именно там.

Меня часто спрашивают, где будет направление главного удара? Вот где нащупают слабину, вот там он и будет. Причем, их может быть несколько. То есть они могут активизироваться не на одном направлении, а сразу на нескольких. Зато Украина не имеет возможности сконцентрировать такое количество войск на многих направлениях. И в этом заключается наша уязвимость.

– Мы видим, что, с одной стороны, аппетиты агрессора только увеличиваются, враг демонстрирует новые возможности, в частности, наносит удары "Орешником", в России ведутся очень активные разговоры о всеобщей мобилизации или, по крайней мере, о существенном увеличении объемов мобилизации. С другой стороны, мы видим проблемы с экономикой в Российской Федерации, о которых свидетельствуют выводы экспертов, снижение мировой цены на нефть и тому подобное. По вашим оценкам, какой вектор победит? Сможет ли Россия сама, внутри себя, сконцентрировать определенные дополнительные силы для того, чтобы достичь своих амбициозных целей, по крайней мере частично? Или, наоборот, внешние неблагоприятные условия заставят ее быть более сговорчивой, в том числе и на мирных переговорах?

– Здесь трудно говорить, потому что идет война на истощение. Кто первый истощится, тот и будет побежденным. Здесь многое зависит даже не столько от Украины. Украина устойчива, живуча и будет держаться. Но для того, чтобы победить и на поле боя, и на переговорных площадках, нужна солидарная позиция Запада, которой нет, к сожалению. Точнее, она есть, но не настолько сильная, чтобы заставить Россию отступить от своих амбициозных целей.

Вы вспомнили об "Орешнике" – здесь можно говорить, что это фактор запугивания и Украины, и Запада. Потому что слишком разрушительного эффекта он не нанес. Но то, что такие ракеты могут нести ядерную боеголовку, пугает очень многих.

Относительно заявлений о всеобщей мобилизации, о мобилизации промышленности, экономики и т.д., то это все для переговоров, для того, чтобы не снимать свои козырные карты со стола. И это при том, что по факту на самом деле экономика России оказалась на грани коллапса.

Но чем ближе будет этот коллапс, тем жестче будут удары по Украине. И мы это должны учитывать, должны к этому готовиться.

– То есть агрессор будет поступать как крыса, которая загнана в угол?

– Да. Она еще может и укусить. И очень больно.

– По вашим оценкам, когда может быть подписано мирное соглашение и каким оно может быть?

– Трудно сказать. То, что наши переговорщики будут держаться до последнего, это понятно. Потому что если этого не будет, произойдет бум внутри Украины. Кстати, на это и рассчитывает Путин – заставить поставить украинцев и переговорщиков по разные стороны этого переговорного процесса. Чтобы переговорщики чувствовали давление снизу, то есть недовольство самих украинцев.

Поэтому в этой ситуации информационная политика, вдумчивая, широкая, рассчитанная не только на привлечение государственных средств, но и общественных активистов, политических активистов, различных партий, широкое общение с оппозицией, привлечение их сил и средств, может сыграть решающую роль.