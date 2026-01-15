Российские войска замедлили темпы наступления в Украине, но Кремль 'замахнулся' не только на Донбасс – ISW

Российская оккупационная армия замедлила темпы наступления в конце декабря 2025 года и начале января 2026 года. Это объясняется менее благоприятными погодными условиями и прекращениями попыток выполнить планы продвижения в конце года.

Тем не менее руководство РФ продолжает открыто говорить о намерении захватить огромное количество украинских территорий. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Враг замедлился на фронте

Согласно аналитике ISW, российские войска увеличили свое присутствие на территории Украины площадью 276,44 квадратных километра в период с 1 по 17 декабря и 89,05 квадратных километра в период с 17 по 31 декабря. В период с 31 декабря по 13 января путинские войска захватили 73,82 квадратных километра.

Российские войска смогли воспользоваться неблагоприятными погодными условиями осенью и в начале зимы 2025 года, которые препятствовали операциям украинских беспилотников, и добиться относительно более быстрого продвижения.

Однако в ISW ранее отмечали, что эти благоприятные погодные условия не были постоянными. Российские войска, вероятно, испытывают трудности с поддержанием такого быстрого темпа продвижения из-за похолодания, что осложняет возможность успешно реализовать свою новую наступательную модель, которая в значительной степени опирается на пехотные инфильтрационные операции, требующие преодоления десятков километров пешком с ограниченными запасами.

Оккупанты также могли первоначально увеличить темп наступательных операций в декабре 2025 года, чтобы выполнить требования российского военного командования по достижению определенных целей к концу года.

Враг посягает на половину Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что цели РФ в Украине выходят за рамки территории, которая в настоящее время обсуждается в последних мирных планах. По его словам, захватнические амбиции Москвы включают в себя всю Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области.

Лавров также заявил, что будущее мирное урегулирование должно будет решить "вопрос о судьбе людей, живущих в Крыму, Новороссии и Донбассе". Военно-политическое руководство РФ спекулирует вымышленным регионом "Новороссия" с целью аннексировать Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области.

Кремлевские чиновники неоднократно называли Одессу "русским" городом и публично обсуждали "Новороссию" как часть Российской Федерации. Предложенный США мирный план из 28 пунктов предусматривал российскую оккупацию только Крыма, всей Луганской и Донецкой областей, а также оккупированных в настоящее время частей Запорожской и Херсонской областей, требуя от России уступить оккупированные территории за пределами этих пяти регионов, включая Харьковскую, Николаевскую и Днепропетровскую области.

Упоминание Лавровым "Новороссии" не является новым требованием, но служит дополнительным свидетельством того, что требования России шире, чем те, которые были изложены в первоначальном плане из 28 пунктов. Заявление Лаврова, вероятно, было попыткой подготовить условия для возможной предстоящей встречи специального посланника США Стива Уиткоффа с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, спецпосланники Соединенных Штатов Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время планируют приехать в Москву, чтобы встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Визит американцев может состояться уже в январе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!