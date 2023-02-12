''Чем больше лезет, тем больше умирает!'' Воины 93-й ОМБр ''Холодный Яр'' показали, как жгут оккупантов под Бахмутом. Видео

Российские оккупанты продолжают штурмовать украинский город Бахмут в Донецкой области – и несут потери. При этом гибнут и калечатся россияне не только во время украинских артобстрелов, но и в окопах, куда защитники Украины сбрасывают ВОГи с дронов прямо на головы врагам.

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Один из таких сбросов зафиксировали на видео воины из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". После "подарка" от украинцев двигаться в окопе продолжил лишь один захватчик.

"Оккупанты продолжают штурмовать украинские позиции под принуждением своих командиров. Но чем больше их лезет, тем больше калечится и умирает. Работа одного из механизированных батальонов 93-й бригады "Холодный Яр" на Бахмутском направлении", - прокомментировали кадры в 93-й ОМБр.

На видео, снятом с помощью БПЛА, виден вражеский окоп, в котором метушатся российские захватчики. С этого же дрона прямо на головы оккупантам оператор БПЛА сбрасывает ВОГ.

Через мгновение, когда рассеивается дым после взрыва, видно, что продолжает двигаться в окопе только один из захватчиков, который, очевидно, был ранен. Он пытается спрятаться в углублении в земле. Остальные продолжают лежать неподвижно.

Напомним, накануне украинские воины в сутки уничтожили еще 900 российских оккупантов. По данным Генштаба ВСУ, общие безвозвратные потери врага в живой силе составляют 137,7 тыс. человек.

А 10 февраля на фронтах в Украине было уничтожено рекордное количество захватчиков: ВСУ за сутки ликвидировали 1140 оккупантов.

Также сообщалось, что 11 февраля в Бахмуте украинские пограничники сбили еще один вражеский самолет, уже второй за неделю. Как и предыдущий российский штурмовик, этот был сбит из ПЗРК. Пилот-оккупант капитулироваться не успел.