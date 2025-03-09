Чем опасна заморозка линии фронта для Херсонщины: объяснение главы ОВА

Заморозка линии фронта в случае достижения соглашения между РФ и Украиной о прекращении огня опасна. Это может закончиться распределением Херсонской области.

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Такое мнение в интервью The Telegraph высказал глава ОВА Александр Прокудин. Чиновник подчеркнул, что остановка боевых действий приведет к созданию сильно вооруженной границы, подобной той, которая была между Восточной и Западной Германией во время Холодной войны, или на линии перемирия в Корее.

Прокудин также добавил, что Украина никогда официально не признает российский суверенитет над оккупированным левобережьем области и будет работать над возвращением территорий, даже если остановка огня заморозит линию фронта на неопределенный срок.

"Конечно, ситуация ужасная, но мы уже проходили через подобное в 2014 году в Донецке и Луганске, и люди все дальше и дальше удалялись от своих домов, и были вынуждены переселяться несколько раз", – сказал он.

По его мнению, также нельзя быть уверенным в том, что предполагаемое мирное соглашение будет крепким.

"В конце концов, Берлинская стена упала. Одна часть станет богаче и лучше, а другая – беднее. Через некоторое время мы вернемся на левый берег. Это точно не будет сценарием, как в Корее, потому что это лишь способ перевести дыхание и подготовиться к следующему удару, особенно для России", – пояснил Прокудин.

В частности, он отметил, что РФ уже наращивает свой военный потенциал и производит огромное количество боеприпасов. Если война остановится, они будут готовы к следующему удару в течение двух-трех лет. Глава Херсонской ОВА также думает, что с этим должна считаться Европа.

"Ездя из страны в страну, я вижу, что люди не готовы к надвигающемуся. Они до сих пор живут в 1953 году и считают, что артиллерия или бронетехника будут основной силой в войне. Но это не так. Основной силой будут беспилотники и роботы", – добавил он.

Прокудин подчеркнул, что на мирных переговорах территории Херсонской области могут стать "разменной монетой", потому армия РФ пытается захватить плацдармы на реке Днепр. По его словам, десантные операции оккупантов резко активизировались после прихода к власти Дональда Трампа.

Он добавил, что это делает содержание плацдармов на противоположном берегу реки сейчас критически важным для обеих сторон, поскольку Трамп упорно призывает Украину и Россию сесть за стол переговоров.

Накануне, 8 марта, президент Украины Владимир Зеленский в обращении к стране по итогам дня заявил, что из-за последнего обстрела оккупантами территории Украины беспилотниками и ракетами погибли более десятка мирных граждан. То есть, в планах врага нет даже намека на какие-то перемирия, прекращение огня и т.д.

В упомянутом президентом Херсоне сбросом взрывчатки с БПЛА вновь цинично убит мужчина. В частности, погиб 37-летний работник критической инфраструктуры, выполнявший аварийно-ремонтные работы.

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