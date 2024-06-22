Чем отличается снятие с воинского учета от исключения: разъяснение

Снятые и исключенные с военного учета – это разные категории. Если человек признан непригодным к службе даже в военное время, то его могут исключить из учета. А снятие – временная мера и предполагает возврат на учет через установленный законом период.

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Сделать это человек должен самостоятельно. Если же он игнорирует требования законодательства, то предусмотрена ответственность.

Поэтому, исполняя требования нового закона о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, снятые с военного учета продолжают являться военнообязанными и до 16 июля (в возрасте от 18 до 60 лет) должны уточнить военно-учетные данные в ТЦК, ЦНАП или приложении "Резерв+".

Кого могут снять с военного учета

Призывников, которые:

– выбывают в другую административно-территориальную единицу Украины к новому месту жительства;

– выбывают на срок более трех месяцев за пределы страны;

– взяты согласно решениям комиссии по приписке или призывной комиссии на учет военнообязанных;

– получили звания офицерского состава после прохождения военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса;

– прекратили альтернативную (невоенную) службу в случае истечения срока ее прохождения или досрочно в соответствии с законодательством;

– исполнили обязанности службы в военном резерве в течение первого и второго контрактов;

Военнообязанных, которые:

– выбывают в другую административно-территориальную единицу Украины к новому месту жительства;

– приняты на службу в Национальную полицию, Службу судебной охраны, Государственное бюро расследований, Бюро экономической безопасности, органы и подразделения гражданской защиты, Государственную уголовно-исполнительную службу Украины;

– выбыли более чем на три месяца за пределы страны;

– в других случаях – по решению Минобороны, СБУ, Службы внешней разведки.

Резервистов, которые:

– выбывают в другую административно-территориальную единицу Украины к новому месту жительства;

– приняты на службу в Нацполицию, ГБР, налоговую полицию, органы и подразделения гражданской защиты, Государственную уголовно-исполнительную службу;

– выбыли из страны на более чем три месяца;

– уволены со службы в военном резерве и не достигли предельного возраста пребывания в запасе;

– других случаях – по решению МО, СБУ, СВР.

Как сообщал OBOZ.UA, в Государственной пограничной службе Украины ранее рассказали, куда чаще всего пытаются бежать уклонисты. По поддельным документам – в Польшу; если же говорить о незаконном пересечении границы вне пунктов пропуска – чаще всего в Румынию и Молдову.

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