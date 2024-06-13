Чем отличаются отсрочка от мобилизации и бронь: разъяснение

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанные граждане подлежат призыву. Однако ряд законных оснований дает возможность отсрочку.

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Кроме того, некоторые украинцы имеют право воспользоваться бронью от мобилизации. В Министерстве обороны Украины рассказали, чем отличаются эти два понятия.

В оборонном ведомстве отметили, что бронирование от мобилизации предоставляется в связи с трудоустройством на предприятиях, компаниях, учреждениях или организациях, которые критически важны для обеспечения обороноспособности или экономики государства.

Предприятия, которые определены критически важными по экономическим критериям, а также предоставляющие услуги для Вооруженных сил Украины, могут забронировать от 50% до 100% своих работников. Для этого им необходимо пройти определенную процедуру и получить соответствующие документы.

В то же время право на отсрочку от мобилизации зависит от наличия оснований, определенных в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Отсрочку от призыва на службу можно оформить с помощью реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег" на основе данных из других государственных реестров или баз данных, подтверждающих право военнообязанного на одну из отсрочек, указанных в законе. Порядок оформления отсрочки с помощью реестра "Оберіг" определяет Кабинет Министров Украины.

Согласно действующему законодательству, отсрочку от мобилизации можно получить по семейным обстоятельствам, по уходу за инвалидом или пожилым человеком, а также по состоянию здоровья.

Как сообщал OBOZ.UA, после вступления 18 мая в силу закона о мобилизации в Украине действуют несколько иные правила получения военнообязанными отсрочки от службы. К примеру, право на нее потеряли некоторые студенты, а также те мужчины, которые считались ограниченно пригодными, ведь такого понятия больше нет.

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