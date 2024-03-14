Чем война в Украине отличается от войны в Израиле: посол Корнийчук дал объяснение

Войны в Украине и Израиле несколько похожи. По крайней мере, совершенно точно, у нас один и тот же враг.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Он также отметил, что Иран для наших стран является той стороной, которая также непосредственно участвует в этой войне.

"Есть какие-то, пожалуй, вещи, которые похожи. По крайней мере, например, это те государства, которые поддерживают терроризм и которые сами непосредственно занимаются терроризмом", – подчеркнул дипломат.

По его мнению, в нашей ситуации это Россия, в ситуации Израиля Хамас, Хезбола и другие иранские прокси. Посол также подчеркнул, что Израиль никто не обстреливает крылатыми ракетами и баллистами так, как обстреливают украинские города.

Кроме того, Израиль, на самом деле, был хорошо подготовлен, исходя из того, что он всю свою территорию защищает ракетами собственного производства или совместного с США.

"Поэтому, к сожалению, есть много вещей, которые нас объединяют, и много вещей, которые разные", – подчеркнул дипломат.

На сегодняшний день военные операции в Израиле носят исключительно локальный характер. И это, конечно, не та война, которую мы видим в Украине. Но, безусловно, она опасна и сложна для граждан.

"Есть потери среди гражданского населения, есть потери огромные среди палестинского населения. И о себе следует также упомянуть", – добавил посол.

Он также отметил, что есть споры и недоразумения, которые также делают примерно нас в определенной степени эти ситуации схожими с нашими стратегическими партнерами.

"Ведь последние события привели к тому, что произошло существенное рассмотрение отношения с США как стратегическим партнером у нынешнего израильского правительства. И, фактически, военная помощь сейчас ставится в зависимости от того, как Израиль будет выполнять требования безопасности, которые предъявляют не только Соединенные Штаты, но и весь цивилизованный мир по отношению к палестинскому населению", – резюмировал посол.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден предупредил, что вторжение в город Рафах на южной границе сектора Газа будет "красной линией". Однако премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ продолжит наступление.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен встретился с министром военного кабинета Израиля Бенни Ганцом. Стороны обсудили возможность прекращения огня в секторе Газа и освобождения заложников ХАМАС.

Президент США Джо Байден заявлял, что вопрос о том, будет ли новая пауза в боевых действиях в секторе Газа – в руках ХАМАС. Но вместе с тем Израиль должен разрешить поступление большего количества гуманитарной помощи на охваченную войной территорию для помощи голодающим палестинцам.

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