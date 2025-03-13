За неделю несколько групп оккупантов сдались в плен: украинский военный рассказал о ситуации на Харьковском направлении. Карта

За последнюю неделю на Харьковском направлении несколько групп российских военных сдались в плен. Среди сдавшихся есть не только рядовые солдаты, но и сержанты, и даже офицер.

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Об этом сообщил представитель 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" Владимир Дегтярев в эфире "Киев 24". По его словам, морально-психологическое состояние вражеской армии значительно ухудшилось.

"Очевидно, что морально-психологическое состояние противника сильно ухудшилось. Только за последнюю неделю несколько групп военнослужащих Российской Федерации сдались в плен. Практически без всякого выстрела с нашей стороны, если не учитывать, конечно, постоянное давление дронами, сбросами, артиллерией и формирование их всей логистики. Мы видим, что они готовы сдаваться, причем даже не только рядовой состав, солдаты, но и сержанты, и даже один офицер", – сказал Детярев.

Спикер добавил, что российские оккупанты понимают, что обратной дороги просто нет. В направлении, где работают воины "Хартии", в российских подразделениях служат как бывшие заключенные, так и контрактники.

По словам Дегтярева, для украинских защитников стало условно спокойнее на участке ответственности бригады, а это к северу от Харькова. Одной из причин этого являются погодные условия. Из-за таяния снега и дождя российской колесной технике сложнее передвигаться.

"Движение гусеничной техники очень сильно ограничено, потому что воздух контролируется как врагом, так и нами, и это значит, что просто стало меньше движений", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники на Харьковщине нанесли точные удары дронами по силам России. В результате уничтожена российская тяжелая огнементая система "Солнцепек", БТР и места базирования операторов вражеских БПЛА.

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