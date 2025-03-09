На Харьковщине пограничники сожгли вражеский 'Солнцепек'. Видео

Украинские пограничники на Харьковщине нанесли меткие удары дронами по силам России. В результате уничтожена российская тяжелая огнемента система "Солнцепек", БТР и места базирования операторов вражеских БПЛА.

Видео дня

Видео точных ударов 9 марта обнародовали пресс-службы Государственной пограничной службы Украины и пограничного подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс". Пилоты этого подразделения нанесли точные удары по ресурсам врага, в результате оккупанты понесли потери в живой силе и вооружении.

"Успешная охота пилотов "Феникс" на Харьковщине. Поражены БТР и огнеметная система "Солнцепек", отработаны места дислокации вражеских пилотов БпЛА", – рассказали пограничники.

На опубликованных кадрах видно, как в результате украинских ударов вражеская техника взрывается и пылает, превращаясь в металлолом.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 марта в ОСГВ "Хортица" рассказали, что на Харьковском направлении, в частности в Волчанске, идут интенсивные бои. Враг пытается прорвать оборону и удержать контроль над стратегически важным пунктом.

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