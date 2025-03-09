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На Харьковщине пограничники сожгли вражеский "Солнцепек". Видео

Анна Паскевич
War
2 минуты
1,0 т.
На Харьковщине пограничники сожгли вражеский 'Солнцепек'. Видео

Украинские пограничники на Харьковщине нанесли меткие удары дронами по силам России. В результате уничтожена российская тяжелая огнемента система "Солнцепек", БТР и места базирования операторов вражеских БПЛА.

Видео дня

Видео точных ударов 9 марта обнародовали пресс-службы Государственной пограничной службы Украины и пограничного подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс". Пилоты этого подразделения нанесли точные удары по ресурсам врага, в результате оккупанты понесли потери в живой силе и вооружении.

"Успешная охота пилотов "Феникс" на Харьковщине. Поражены БТР и огнеметная система "Солнцепек", отработаны места дислокации вражеских пилотов БпЛА", – рассказали пограничники.

На Харьковщине пограничники сожгли вражеский "Солнцепек". Видео

На опубликованных кадрах видно, как в результате украинских ударов вражеская техника взрывается и пылает, превращаясь в металлолом.

На Харьковщине пограничники сожгли вражеский "Солнцепек". Видео
На Харьковщине пограничники сожгли вражеский "Солнцепек". Видео
На Харьковщине пограничники сожгли вражеский "Солнцепек". Видео
На Харьковщине пограничники сожгли вражеский "Солнцепек". Видео
На Харьковщине пограничники сожгли вражеский "Солнцепек". Видео
На Харьковщине пограничники сожгли вражеский "Солнцепек". Видео
На Харьковщине пограничники сожгли вражеский "Солнцепек". Видео

Как сообщал OBOZ.UA, 9 марта в ОСГВ "Хортица" рассказали, что на Харьковском направлении, в частности в Волчанске, идут интенсивные бои. Враг пытается прорвать оборону и удержать контроль над стратегически важным пунктом.

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